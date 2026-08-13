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Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси

13 августа 2026 11:13
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Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси. В пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области состоялся обмен по формуле 261 на 24, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси-2

Большее число передала российская сторона украинской. Беларусь продолжает гуманитарную миссию, предоставляя безопасные коридоры и площадки для организации и проведения обменов военнопленными, гражданских лиц, телами погибших военнослужащих двух стран. Сопровождает гуманитарную миссию региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси. За последние годы на территории нашей страны проведено более 70 процедур обмена между Россией и Украиной.

# Россия # Украина

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