Азарёнок: Лукашенко – правитель, который тянет человека ввысь, вперёд, к небу, к прорывам, к свершениям!

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Говорят, любая власть опирается на человека. Человека своей эпохи. На его среднестатистический типаж. На его вкусы и предпочтения. На его образ мыслей и чувств. Есть правители, которые человека тянут ввысь, вперед, к небу, к прорывам, к свершениям, иногда даже через его сопротивление, особенно сопротивление номенклатуры, которая всегда хочет жить тихонько и спокойненько. Таковы были Иоанн Васильевич Грозный, Петр Великий, Иосиф Сталин, таков Александр Лукашенко, великий державный человек.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Но вернемся к человеку. Это главная тема нашей литературы. Кто ты – Акакий Акакиевич, или же Петруша Гринев? Гугли, туповатый змагар, ничего не знаешь.
Сейчас всех не просто возмущает, сейчас всем гнусно от феномена Пугачихи. Или Алексиевич. Старая жабища, обливаясь слизью, свысока гнусавым пропитым голосом с выпученными глазами воблы открывает гнилую пасть и изрыгает проклятья и презрение в адрес Родины. Родины, которая на руках ее носила, которая следила за всеми геями, которых старуха брала под подол, Родина, которая в трех поколениях уже прожила с ней и которая одаривала ее щедро всеми видами жратвы, шмоток, тусовок, симпозиумов. И все задаются вопросом – как так? Почему? Что с нами было? Как эта мерзость жила на нашей груди? Ну не Зыкина она, не Кристалинская и не Герман по таланту. Так, средненькое. Но почему она символ эпохи?
Что ж человек? – За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
Вопрошал Блок.
И человек его эпохи видел эти огненные дали. И смело шел в них. Это было время, которое наверх выдвигало Корчагина и Матросова. Время хождения по мукам, а не свадьбы в малиновке. И, конечно, был там и НЭП, и Бендер Остап как его порождение, но это была периферия. А впереди – Чапай. И это время, и этот человек породили и Сталина. Сурового, беспощадного, но великого.
А затем – что-то произошло… Время героев закончилось. Оно сместилось или в ефремовскую фантастику, или в средневековье «Трех мушкетеров», или в уже романтичные воспоминания о войне. А на авансцену вывалился Гайдай и его маленький, мелкий человечек. Почти букашечка.
И главное теперь – рязановские сапоги у тетки страшной Ахеджаковой. И музыка теперь такая – тихая, маленькая, уберите трубы и барабаны, уши вянут. И смешны все ваши лозунги на партийных собраниях, почти как в гараже. Дайте нам маленькое счастье маленького пигмея. Дайте нам покушать, погадить и поспать. И вот из этой глины, из этого навоза вылепился главный символ этой эпохи – Алла Борисовна Пугачиха – дрянь.
Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале.