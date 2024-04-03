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Азарёнок: Лукашенко – правитель, который тянет человека ввысь, вперёд, к небу, к прорывам, к свершениям!

03 апреля 2024 17:33
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Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Азарёнок: Лукашенко – правитель, который тянет человека ввысь, вперёд, к небу, к прорывам, к свершениям!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Говорят, любая власть опирается на человека. Человека своей эпохи. На его среднестатистический типаж. На его вкусы и предпочтения. На его образ мыслей и чувств. Есть правители, которые человека тянут ввысь, вперед, к небу, к прорывам, к свершениям, иногда даже через его сопротивление, особенно сопротивление номенклатуры, которая всегда хочет жить тихонько и спокойненько. Таковы были Иоанн Васильевич Грозный, Петр Великий, Иосиф Сталин, таков Александр Лукашенко, великий державный человек.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Но вернемся к человеку. Это главная тема нашей литературы. Кто ты – Акакий Акакиевич, или же Петруша Гринев? Гугли, туповатый змагар, ничего не знаешь.

Азарёнок: Лукашенко – правитель, который тянет человека ввысь, вперёд, к небу, к прорывам, к свершениям!-4

Сейчас всех не просто возмущает, сейчас всем гнусно от феномена Пугачихи. Или Алексиевич. Старая жабища, обливаясь слизью, свысока гнусавым пропитым голосом с выпученными глазами воблы открывает гнилую пасть и изрыгает проклятья и презрение в адрес Родины. Родины, которая на руках ее носила, которая следила за всеми геями, которых старуха брала под подол, Родина, которая в трех поколениях уже прожила с ней и которая одаривала ее щедро всеми видами жратвы, шмоток, тусовок, симпозиумов. И все задаются вопросом – как так? Почему? Что с нами было? Как эта мерзость жила на нашей груди? Ну не Зыкина она, не Кристалинская и не Герман по таланту. Так, средненькое. Но почему она символ эпохи?

Что ж человек? – За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?

Вопрошал Блок.

Азарёнок: Лукашенко – правитель, который тянет человека ввысь, вперёд, к небу, к прорывам, к свершениям!-7

И человек его эпохи видел эти огненные дали. И смело шел в них. Это было время, которое наверх выдвигало Корчагина и Матросова. Время хождения по мукам, а не свадьбы в малиновке. И, конечно, был там и НЭП, и Бендер Остап как его порождение, но это была периферия. А впереди – Чапай. И это время, и этот человек породили и Сталина. Сурового, беспощадного, но великого.

А затем – что-то произошло… Время героев закончилось. Оно сместилось или в ефремовскую фантастику, или в средневековье «Трех мушкетеров», или в уже романтичные воспоминания о войне. А на авансцену вывалился Гайдай и его маленький, мелкий человечек. Почти букашечка.

И главное теперь – рязановские сапоги у тетки страшной Ахеджаковой. И музыка теперь такая – тихая, маленькая, уберите трубы и барабаны, уши вянут. И смешны все ваши лозунги на партийных собраниях, почти как в гараже. Дайте нам маленькое счастье маленького пигмея. Дайте нам покушать, погадить и поспать. И вот из этой глины, из этого навоза вылепился главный символ этой эпохи – Алла Борисовна Пугачиха – дрянь.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Алла Пугачёва # Александр Лукашенко

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