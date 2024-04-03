Азарёнок: Лукашенко – правитель, который тянет человека ввысь, вперёд, к небу, к прорывам, к свершениям!

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Говорят, любая власть опирается на человека. Человека своей эпохи. На его среднестатистический типаж. На его вкусы и предпочтения. На его образ мыслей и чувств. Есть правители, которые человека тянут ввысь, вперед, к небу, к прорывам, к свершениям, иногда даже через его сопротивление, особенно сопротивление номенклатуры, которая всегда хочет жить тихонько и спокойненько. Таковы были Иоанн Васильевич Грозный, Петр Великий, Иосиф Сталин, таков Александр Лукашенко, великий державный человек. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Но вернемся к человеку. Это главная тема нашей литературы. Кто ты – Акакий Акакиевич, или же Петруша Гринев? Гугли, туповатый змагар, ничего не знаешь.

Сейчас всех не просто возмущает, сейчас всем гнусно от феномена Пугачихи. Или Алексиевич. Старая жабища, обливаясь слизью, свысока гнусавым пропитым голосом с выпученными глазами воблы открывает гнилую пасть и изрыгает проклятья и презрение в адрес Родины. Родины, которая на руках ее носила, которая следила за всеми геями, которых старуха брала под подол, Родина, которая в трех поколениях уже прожила с ней и которая одаривала ее щедро всеми видами жратвы, шмоток, тусовок, симпозиумов. И все задаются вопросом – как так? Почему? Что с нами было? Как эта мерзость жила на нашей груди? Ну не Зыкина она, не Кристалинская и не Герман по таланту. Так, средненькое. Но почему она символ эпохи? Что ж человек? – За ревом стали,

В огне, в пороховом дыму,

Какие огненные дали

Открылись взору твоему? Вопрошал Блок.