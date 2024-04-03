Как из «Макдональдса» сделали культ? Объяснила врач-психотерапевт

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Мы из «Макдональдса» выращиваем культ. Когда дети классом идут в кино или музей, а потом зайдем в «Макдональдс». И все такие: ура-ура! Как будто это поощрение, приобщение к чему-то высокому, нужному. Есть такой психологический аспект? Он у нас, наверное, еще с советского времени остался, когда этого не было и открылся первый «Макдональдс». Очередь километровая в Москве на Тверской, у нас.

Вера Иваницкая, врач-психотерапевт, заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья:

Вы правильно сказали. «Макдональдс» – это было ноу-хау, мы этого не знали. Это было интересно. Если говорить о психологии, есть пищевое подкрепление. Мы даем вам то, что нужно, обязательную программу, а потом подкрепляем эмоциональным, тем, что удовлетворяем одну из потребностей. И это опять о мотивации, о психологии, развитии и выборе человека.

Если мы говорим по медицинским аспектам, классический фастфуд, о котором мы говорим, – это плохо, вредно, приводит к большому количеству заболеваний. Но если мы вернемся к фастфуду как к историческому фактору, то еще с Древнего Рима он существовал, когда лепешка предназначалась как тарелка, чтобы на нее можно было накладывать разные вкусности. И в последствии, если мы берем историю развития культуры, самого фастфуда, эта же лепешка потом превратилась в пункты быстрого питания, когда есть время на то, чтобы минимальное количество съесть.