Республиканскую акцию «Дорогами славы» принимает Полоцк

Общественно-патриотическая акция «Дорогами славы», посвященная 80-й годовщине наступательной операции «Багратион», продолжает путешествие по стране. Ее маршрут в точности повторяет путь и хронологию освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля к проекту присоединился Полоцк. Символично, что памятная колонна прибыла на Витебщину в день, когда полочане отмечают 1 162 года с основания любимого города.

Стартовали памятные мероприятия с автопробега. Участники проследовали к мемориалу «Курган бессмертия». Именно здесь в годы Великой Отечественной шли кровопролитные бои за Беларусь. Венки и цветы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной страны, легли к Вечному огню у подножия мемориала.

После участники автопробега присоединились к празднованию дня рождения города. Одним из самых ярких моментов стала передача руководству района исторических копий штандартов фронтов, которые освобождали полоцкую землю от оккупантов.

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:

В День города нам выпала честь принимать копии штандартов I, II и III белорусских фронтов и I Прибалтийского фронта. Мы, полочане, говорим слова благодарности, что в этот день мы приняли эти штандарты.

Далее маршрут патриотической акции «Дорогами славы» пройдет через Гродно и завершится 28 июля в Бресте.