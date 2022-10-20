В Беларуси возбудили 36 уголовных дел по фактам необоснованного завышения цен

Новости Беларуси. Случаи необоснованного завышения цен продолжают выявлять контролирующие органы. По таким фактам в Беларуси возбуждено уже 36 уголовных дел. Под стражу заключены 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Кобринском районе директор фирмы дал указание подчиненным переписать цифры на ценниках. После изучения товаросопроводительных документов в бухгалтерии предприятия органы прокуратуры выявили завышение стоимости сразу на несколько наименований. Фигурантом уголовного дела стал и директор по коммерческим вопросам сети аптек.

Сергей Куратник, заместитель прокурора Минска:

Прокуратурой города Минска санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу в отношении директора по коммерческим вопросам сети столичных аптек. Ему инкриминировано бездействие должностного лица. Достоверно зная о требованиях директивы главы государства № 10, он не организовал ее исполнение подчиненными работниками в части недопущения роста цен. Это привело к переоценке стоимости товаров в 11 аптеках в сторону увеличения розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций.