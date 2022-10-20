Команда Азарёнка несколько месяцев водила за нос предателей из BYPOL – специальный репортаж

Новости Беларуси. Развести полицаев. Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка – в эфире СТВ. На протяжении нескольких месяцев его команда водила за нос предателей из террористической организации BYPOL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теракты, сломанные судьбы, подноготная так называемого плана «Перамога» и грязные деньги полицаев. Сколько стоит для беглых жизнь тех, кто им поверил?

Смотрите сегодня, 20 октября, в рамках вечернего информационного канала в 19:30. Александру Азарову – приготовиться.