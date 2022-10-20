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Команда Азарёнка несколько месяцев водила за нос предателей из BYPOL – специальный репортаж

20 октября 2022 08:39
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Новости Беларуси. Развести полицаев. Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка – в эфире СТВ. На протяжении нескольких месяцев его команда водила за нос предателей из террористической организации BYPOL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теракты, сломанные судьбы, подноготная так называемого плана «Перамога» и грязные деньги полицаев. Сколько стоит для беглых жизнь тех, кто им поверил?

Смотрите сегодня, 20 октября, в рамках вечернего информационного канала в 19:30. Александру Азарову – приготовиться.

Команда Азарёнка несколько месяцев водила за нос предателей из BYPOL – специальный репортаж-1

Кровь глупцов и деньги экстремистов.

Команда Азарёнка несколько месяцев водила за нос предателей из BYPOL – специальный репортаж-4

Гэтую інфармацыю я каментаваць не буду.

Что стоит за печально известным планом «Перамога»?

Команда Азарёнка несколько месяцев водила за нос предателей из BYPOL – специальный репортаж-7

Есть старая капельница, там поплавок, туда вставляем нихром и засыпаем порох.

Команда Азарёнка несколько месяцев водила за нос предателей из BYPOL – специальный репортаж-10

Азаров на связи с Азаренком.

Расследование СТВ – «Маленький фонд большого труса».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Александр Азаров # Фотофакт

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