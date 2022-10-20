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МЧС предупреждает об опасности в связи с усилением ветра

20 октября 2022 09:09
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Новости Беларуси. О погодной опасности предупреждает МЧС Беларуси. В стране наблюдается усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС предупреждает об опасности в связи с усилением ветра-1

В отдельных районах порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, в связи с чем спасательное ведомство рекомендует проявлять повышенную осторожность. Находясь на улице, обходить шаткие строения и неустойчивые конструкции, не парковать автомобили под деревьями. Стихия может повредить линии электропередачи, возможны перебои в энергоснабжении. В сложившихся метеоусловиях возрастает также вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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