МЧС предупреждает об опасности в связи с усилением ветра

В отдельных районах порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, в связи с чем спасательное ведомство рекомендует проявлять повышенную осторожность. Находясь на улице, обходить шаткие строения и неустойчивые конструкции, не парковать автомобили под деревьями. Стихия может повредить линии электропередачи, возможны перебои в энергоснабжении. В сложившихся метеоусловиях возрастает также вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.