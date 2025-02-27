Союзные программы в сфере безопасности за 2024-й исполнены более чем на 99%

Беларусь и Россия укрепляют безопасность. Союзные программы в этой сфере по результатам 2024 года исполнены более чем на 99 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 27 февраля сообщили на заседании профильной комиссии Парламентского собрания. Один из приоритетов – укрепление западной границы Союза. Закуплено новое оборудование для технического оснащения отдельных ее участков, усовершенствована инфраструктура четырех погранзастав. В рамках исполнения союзных программ также проведена модернизация объектов тыла. В целом на эти цели направили свыше 126 миллионов рублей.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по Национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все финансы, которые были выделены на 2024 год, все освоены. В рамках усиления западной границы было закуплено новое оборудование для технического оснащения участков границы, усовершенствована инфраструктура пограничных застав четырех. Что касается российской стороны, начато освоение новых пунктов.

Напомним, накануне Беларусь и Россия ратифицировали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Основные его положения направлены на укрепление общего оборонного пространства. Документ также определяет взаимные обязательства в сфере защиты суверенитета.