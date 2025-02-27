Роман Головченко: Беларусь и Россия могут достигнуть максимальной импортонезависимости в сельхозмашиностроении

У Беларуси и России есть достаточно совместных компетенций, знаний и опыта для того, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в вопросах сельхозмашиностроения Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко. Вопросы технологического суверенитета обсуждали 27 февраля в ходе рабочей встречи с представителями Союза промышленников «Прогресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это объединение было создано в 2022-м с целью расширения кооперации между производителями техники двух стран. В условиях беспрецедентного санкционного давления обеспечить стабильную работу промышленного комплекса можно только совместными усилиями.

Ключевая цель сейчас – синхронизировать работу предприятий Беларуси и России, чтобы не дублировать производимую продукцию и распределить задачи. Это позволит быстро и эффективно наполнить союзный рынок импортозамещающей продукцией.