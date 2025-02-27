Роман Головченко: Беларусь и Россия могут достигнуть максимальной импортонезависимости в сельхозмашиностроении
У Беларуси и России есть достаточно совместных компетенций, знаний и опыта для того, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в вопросах сельхозмашиностроения Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Роман Головченко. Вопросы технологического суверенитета обсуждали 27 февраля в ходе рабочей встречи с представителями Союза промышленников «Прогресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это объединение было создано в 2022-м с целью расширения кооперации между производителями техники двух стран. В условиях беспрецедентного санкционного давления обеспечить стабильную работу промышленного комплекса можно только совместными усилиями.
Ключевая цель сейчас – синхронизировать работу предприятий Беларуси и России, чтобы не дублировать производимую продукцию и распределить задачи. Это позволит быстро и эффективно наполнить союзный рынок импортозамещающей продукцией.
Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:
Ключевая задача, в том числе двух минпромов, – соблюсти баланс интересов, закрепить компетенции за одними и вторыми предприятиями из двух государств, чтобы создавать линейку конечной продукции машиностроительного комплекса и всю линейку компонентой базы для применения на наших конвейерах. Это ключевая задача в совокупности с еще одной глобальной задачей по формированию условий для стабильного эффективного развития наших предприятий, для будущего бурного развития и наращивания мощностей.
Вопрос технологической безопасности остается одним из приоритетов Союзного государства. Несмотря на внешние ограничения, Беларусь и Россия смогли наладить выпуск станков и необходимых для них компонентов.
За последние два года благодаря промышленной кооперации Союзному государству удалось поднять объемы производства на 130 %. Ожидается, что в 2025-м эта цифра увеличится.
Сергей Серебряков, генеральный директор ПАО «Кировский завод», председатель правления Союза промышленников «Прогресс»:
Здесь путь более серьезный, длинный. Но мы видим, что это направление развивается. Если примерно 5 лет назад мы могли говорить только о самых простых станках, то сегодня появляется оборудование достаточно сложное, трехкоординатные, пятикоординатные станки разного назначения. Я имею в виду для машиностроения в первую очередь. Поэтому этот вопрос также в фокусе внимания правительств.
Промышленность нашей страны демонстрирует положительную динамику по объемам производства и экспорту уже четвертый год подряд. В 2024-м отечественные предприятия открыли 17 новых рынков сбыта. В целом белорусская продукция поставляется в 65 стран мира.