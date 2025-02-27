Из Минска в Салалу – «Белавиа» запустила первый чартер в Оман

Из Минска в Салалу. «Белавия» 27 февраля запустила первый чартер в Оман. Борт уже приземлился на побережье Индийского океана. На посадочной полосе самолет приветствовали традиционной водной аркой.

Новое направление открыто по результатам договоренностей глав двух государств. В числе первых пассажиров прямого авиасообщения между Беларусью и Оманом – 170 белорусов. Ранее наши соотечественники могли добраться до Салалы только с пересадками. Новый рейс значительно упростит логистику. Спрос на направление есть. Загрузка первого рейса составила почти 100 %.

Оман – новое направление для белорусов, его называют «Карибами Востока» и считают наиболее доступной альтернативой Мальдивам или Сейшелам. Салала находится на побережье Индийского океана. В регионе много чистых пляжей с кристальной водой. Сюда стоит ехать и ради исторических фортов, крепостей и 400-летних деревень. Есть также горы, барханы, огромный каньон и оазисы между отвесными скалами. Для путешествия в Оман белорусам виза не нужна, если они находятся в стране не более 14 дней.