У православных верующих – сочельник. Митрополит Вениамин проведёт богослужение, которое можно посмотреть онлайн

Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Службы пройдут во всех храмах. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в полночь. Для тех, кто не сможет присутствовать на ней лично, будет организована онлайн-трансляция.