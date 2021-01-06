Прямой эфир

У православных верующих – сочельник. Митрополит Вениамин проведёт богослужение, которое можно посмотреть онлайн

06 января 2021 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сочельник – заключительный и самый строгий день сорокадневного поста.

У православных верующих – сочельник. Митрополит Вениамин проведёт богослужение, которое можно посмотреть онлайн-1

Службы пройдут во всех храмах. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в полночь. Для тех, кто не сможет присутствовать на ней лично, будет организована онлайн-трансляция.

У православных верующих – сочельник. Митрополит Вениамин проведёт богослужение, которое можно посмотреть онлайн-4

Ранее пожилым прихожанам рекомендовали воздержаться от посещения рождественских богослужений в связи с непростой эпидемической ситуацией.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Частник взял убыточный колхоз, и теперь он первый в районе! Вот в чём секрет
05 января 2021 20:44

Частник взял убыточный колхоз, и теперь он первый в районе! Вот в чём секрет

Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»
05 января 2021 20:18

Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»

«Мы мечтали просто о нём». Вот что подарили на Новый год Скидельскому сельскохозяйственному лицею
05 января 2021 19:18

«Мы мечтали просто о нём». Вот что подарили на Новый год Скидельскому сельскохозяйственному лицею