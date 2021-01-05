Частник взял убыточный колхоз, и теперь он первый в районе! Вот в чём секрет

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Новицкий, фермер и бизнесмен, рассказал, как из убыточного колхоза сделал прибыльное предприятие. Вадим Щеглов, ведущий:

Об увеличении объемов – необходимы для этого земли. Я знаю, что в вашем районе была проблема с землями. Для того чтобы увеличить количество, вам пришлось взять убыточный колхоз.

Владимир Новицкий, фермер, бизнесмен:

Да, это правда. Нужно было пойти по такому пути: или оставаться на прежних землях и давать маленький объем, на рынке ты практически не виден, или все-таки потерять деньги (колхоз убыточный, за него надо заплатить, а это немаленькие деньги), или потерять деньги и нарастить объемы. Опять на этих объемах зарабатываешь копеечку, одно компенсирует второе. Здесь ты, конечно, выиграешь. Я много над этим думал. Некоторые говорят: «Не торопись, может, лучшие времена настанут. Все равно тебе предложат землю взять, потому что она свободной останется». Но для меня самое главное было время. Время нельзя было потерять. Вадим Щеглов:

Вы используете слово «потерять», а я бы по-другому, чисто философски подходил. Вы не потеряли, вы вложили на перспективу. Владимир Новицкий:

Естественно. Я должен 100 % отвечать за то, что делаю, потому что вкладываю свои деньги. Неправильно выбранный путь приводит к потере времени и денег, поэтому я все взвешивал.

Вадим Щеглов:

Спустя время вы пожалели, что взяли этот колхоз? Владимир Новицкий:

Нет, я не жалею. Я работал от души, подобрал команду, команда работает четко, поэтому все у нас отлично. Вадим Щеглов:

Какой у вас результат сегодня в районе у этого колхоза? Владимир Новицкий:

Я скажу, что в районе по всем показателям мы номер один. Я это смело заявляю. Вадим Щеглов:

Какой хороший пример, когда частник берет убыточный колхоз и за короткое время выводит его по всем показателям в передовики. Владимир Новицкий:

Потому что работаешь от души, вникаешь или лезешь туда, где плохо. Нельзя идти туда, где хорошо, там хорошо. А если плохо, то иди и там разбирайся, почему плохо. Техники не было, сделали технику. Надо быстро сроки уборки закрывать, конечно, все делает техника. С этого все началось. Заготовить качественные корма? Заготовили. Надо навести порядок везде на фермах, на хозяйственных дворах? Все сделали. Сегодня осталось только подремонтировать стадо, все действительно сделать на высшем уровне. Мы уже пришли к самому последнему моменту, отчеканим все. Думаю, дальше будет еще рывок вперед.

Вадим Щеглов:

Почему до этого с государственной формой собственности колхозы эти были убыточными? В то же время есть примеры, когда очень успешные государственные предприятия работают в Беларуси. Владимир Новицкий:

Мое мнение, что есть специалисты, есть команда, которая должна работать. Никто ни за кого работать не будет. Не нужно ждать, что к нам придет кто-то и что-то сделает. Это ошибочное мнение. Вадим Щеглов:

У вас даже была государственная поддержка. Указ Президента отдельно приняли под то, что вы возьмете этот колхоз. Владимир Новицкий:

Я очень благодарен, конечно, что все-таки пошли на такой путь. Президент нам дал возможность доказать, показать, какой вообще будет результат, потому что люди не всегда готовы к тому, что какие-то изменения будут. Может, они хуже станут. Это в какой-то степени риск для всех. Мы, смотря на это трезво и чувствуя, что если не сейчас, то никогда, просто пошли и начали все делать.

Вадим Щеглов:

Давайте о кадрах поговорим. Вы правильно сказали, что успех любого дела – это прежде всего успех команды, командной работы. Если руководитель будет семь пядей во лбу, но будет пьяная доярка, то результата не будет. Как вы мотивируете кадры? Владимир Новицкий:

Мы сегодня договариваемся конкретно о каких-то видах работ. Люди должны понимать, что если он больше сделал рейсов, то он больше получит. Они заинтересованы от выработки. Вадим Щеглов:

От объемов сделанного? Владимир Новицкий:

От объемов сделанной работы, оно лучше всего работает. Так же, как и на моркови когда-то изначально было: больше затарил мешочков – больше получил. Хочешь просто так поиграться, соответственно, столько и получишь. Вадим Щеглов:

Есть те, кто пришел и хочет заработать, и те, кто просто пришел поиграться? Владимир Новицкий:

Есть, все это присутствует, поэтому с этим надо работать. Я по сути к этому спокойно отношусь, готов к тому, чтобы все это людям разъяснить. Нужно все людям объяснять.

Вадим Щеглов:

Что только от их собственного труда и трудолюбия зависит их конечный финансовый результат. Никто им не даст. И время, когда 5-го аванс, а 25-го зарплата вне зависимости от показателей работы, закончилось. Какая средняя зарплата у вас? Владимир Новицкий:

Доходит до 1 000 рублей. Вадим Щеглов:

Это приличная зарплата. Это практически такая зарплата, как и у аграрных лидеров страны. Владимир Новицкий:

Если что-то создавать, то, естественно, зарабатываются деньги, оно на месте стоять не будет. Зарплата будет расти. Если мы сейчас все контролируем по земельным ресурсам, из нее мы живем и создаем какой-то финансовый объем, будет что еще создать.

Вадим Щеглов:

Как удалось за эти два с небольшим года из убыточного колхоза сделать лидера в районе и одного из лидеров в области? Владимир Новицкий:

Понимаете, я исхожу из того, что кадры решают многое. Когда человек идет на работу весь в азарте, он что-то ищет, что-то меняет, достигается результат. Просто подбор кадров. Вадим Щеглов:

Кадры у вас остались преимущественно те же или это новые? Владимир Новицкий:

У нас два направления: животноводческое и овощеводческое. В животноводстве кадров было маловато, поэтому мы за это время привлекали со всей республики, кого могли, чтобы разобраться во всех проблемах.