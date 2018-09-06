В Беларуси в ближайшие выходные 8 и 9 сентября ожидается тёплая погода

Новости Беларуси. Метеорологи прогнозируют на предстоящие выходные тёплую и без осадков погоду.

Как сообщает Белгидромет, 7 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы в юго-западных регионах страны. Также в это время суток в отдельных районах может быть туман.

Ветер прогнозируется восточный умеренный от 4 м/с до 9 м/с. В тёмное время суток и утром воздух остынет до +10… +16°С, днём нагреется до +21… +27°С.

8 сентября будет преимущественно без осадков, однако утром и днём на южных окраинах республики могут пройти кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Сохранится восточный ветер. Ночью похолодает до +8… +15°С, днём прогнозируется не более +20… +26 °С.

9 сентября осадки не ожидаются. Ночью и утром может быть слабый туман. Ветер будет восточный и юго-восточный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до +8… +15°С, днём будет теплее – от +21°С до +27°С.

На неделе одиннадцать населённых пунктов Минской области остались без электричества из-за грозы.