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В Беларуси в ближайшие выходные 8 и 9 сентября ожидается тёплая погода

06 сентября 2018 12:06
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Новости Беларуси. Метеорологи прогнозируют на предстоящие выходные тёплую и без осадков погоду.  

Как сообщает Белгидромет, 7 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы в юго-западных регионах страны. Также в это время суток в отдельных районах может быть туман.  

Ветер прогнозируется восточный умеренный от 4 м/с до 9 м/с. В тёмное время суток и утром воздух остынет до +10… +16°С, днём нагреется до +21… +27°С.  

8 сентября будет преимущественно без осадков, однако утром и днём на южных окраинах республики могут пройти кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Сохранится восточный ветер. Ночью похолодает до +8… +15°С, днём прогнозируется не более +20… +26 °С.  

9 сентября осадки не ожидаются. Ночью и утром может быть слабый туман. Ветер будет восточный и юго-восточный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до +8… +15°С, днём будет теплее – от +21°С до +27°С.  

На неделе одиннадцать населённых пунктов Минской области остались без электричества из-за грозы.  

Для ремонта электросетей направили не менее 5 бригад – здесь подробности.  

# Погода в Беларуси # общество

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