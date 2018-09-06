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«Будь с нами» и «Добра». Показываем, как выглядят новые стикеры БРСМ для Telegram

06 сентября 2018 09:27
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – секретарь Центрального комитета БРСМ – Юлия Зинкевич и второй секретарь Центрального комитета БРСМ – Олег Дикун.

У вас появились новые стикеры для Telegram в честь Дня Рождения БРСМ?

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Да, к каждому нашему новому проекту мы стараемся разработать новый стикерпак, который публикуем в Telegram. Сейчас 6 сентября мы разместим новый стикерпак, где показаны все направления нашей деятельности, так что всех призываю их скачивать и пользоваться. Мы на этом не остановимся и продолжим в других мессенджерах.

«Будь с нами» и «Добра». Показываем, как выглядят новые стикеры БРСМ для Telegram -1

«Будь с нами» и «Добра». Показываем, как выглядят новые стикеры БРСМ для Telegram -3

«Будь с нами» и «Добра». Показываем, как выглядят новые стикеры БРСМ для Telegram -5

Молодёжный проект по наведению порядка на земле «За дело!» стартует в Беларуси 6 сентября, в день рождения БРСМ. Как и где будет проходить акция? Что будет включать в себя молодёжное открытое пространство на Комсомольском озере?

Как изменилась организация за 16 лет? Какие крупные проекты реализованы за это время? Как готовят волонтёров для детского «Евровидения» и Европейских игр? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# БРСМ # общество # Юлия Зинкевич # Олег Дикун # Фотофакт

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