«Будь с нами» и «Добра». Показываем, как выглядят новые стикеры БРСМ для Telegram

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – секретарь Центрального комитета БРСМ – Юлия Зинкевич и второй секретарь Центрального комитета БРСМ – Олег Дикун.
У вас появились новые стикеры для Telegram в честь Дня Рождения БРСМ?
Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Да, к каждому нашему новому проекту мы стараемся разработать новый стикерпак, который публикуем в Telegram. Сейчас 6 сентября мы разместим новый стикерпак, где показаны все направления нашей деятельности, так что всех призываю их скачивать и пользоваться. Мы на этом не остановимся и продолжим в других мессенджерах.