«Будь с нами» и «Добра». Показываем, как выглядят новые стикеры БРСМ для Telegram

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ: Да, к каждому нашему новому проекту мы стараемся разработать новый стикерпак, который публикуем в Telegram. Сейчас 6 сентября мы разместим новый стикерпак, где показаны все направления нашей деятельности, так что всех призываю их скачивать и пользоваться. Мы на этом не остановимся и продолжим в других мессенджерах.

У вас появились новые стикеры для Telegram в честь Дня Рождения БРСМ?

Молодёжный проект по наведению порядка на земле «За дело!» стартует в Беларуси 6 сентября, в день рождения БРСМ. Как и где будет проходить акция? Что будет включать в себя молодёжное открытое пространство на Комсомольском озере?

Как изменилась организация за 16 лет? Какие крупные проекты реализованы за это время? Как готовят волонтёров для детского «Евровидения» и Европейских игр? Узнаете, посмотрев видеоматериал.