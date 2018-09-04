Последствия грозы: 11 населенных пунктов в Минской области ночью остались без света

Новости Беларуси. Одиннадцать населенных пунктов Минской области минувшей ночью остались без света, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за непогоды пострадали электросети Борисовского и Столбцовского районов. Ремонтные работы начали еще ночью, на это направили 5 бригад. Уже к обеду повреждения на линиях электропередач были полностью ликвидированы. Сейчас электрообеспечение в этих районах восстановлено.