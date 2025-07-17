В Беларуси ужесточат ответственность за отсутствие плодоовощной продукции в магазинах

Документ, подписанный Президентом, предусматривает штраф в размере от 5 до 200 базовых величин. Профильное министерство проводит антимонопольные расследования. Выявлено несколько случаев, когда при наличии картофеля в стабфондах, этот продукт не поставлялся в торговые сети.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Если говорить в целом о продовольственном рынке, о рынке плодоовощной продукции, контрольные мероприятия проводятся и в виде мониторингов, и в виде проверок, порой и как упредительная мера просто в рамках обследований. Проводятся они и по торговым объектам, и сейчас очень пристальное внимание МАРТ уделяет работе рынков. Поэтому эти мониторинги будут продолжены в плановом режиме.



Поставщики обязаны обеспечить доставку плодоовощной продукции в торговые сети. Они, в свою очередь, должны сделать так, чтобы эти виды товаров были на прилавках в межсезонье.