Сенаторы проводят единый день приёма граждан во всех районах Гомельской области

Единый день приема граждан проведут сегодня сенаторы во всех районах Гомельской области. В списке адресов – 21 пункт. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова будет работать в Рогачевском райисполкоме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный прием – это изучение реальной обстановки, складывающейся по самым различным вопросам, оценка работы с местными исполнительными органами власти. От благоустройства дорог до начисления пенсий – по каждому обращению будут даны конкретные поручения, все проблемы возьмут на контроль. Ключевая задача – решить вопрос в соответствии с законодательством. Следующим шагом после единого дня приема станет традиционное подведение его итогов на выездном президиуме с участием руководства области и районов.