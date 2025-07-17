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Сенаторы проводят единый день приёма граждан во всех районах Гомельской области

17 июля 2025 05:57
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Единый день приема граждан проведут сегодня сенаторы во всех районах Гомельской области. В списке адресов – 21 пункт. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова будет работать в Рогачевском райисполкоме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы проводят единый день приёма граждан во всех районах Гомельской области-2

Личный прием – это изучение реальной обстановки, складывающейся по самым различным вопросам, оценка работы с местными исполнительными органами власти. От благоустройства дорог до начисления пенсий – по каждому обращению будут даны конкретные поручения, все проблемы возьмут на контроль. Ключевая задача – решить вопрос в соответствии с законодательством. Следующим шагом после единого дня приема станет традиционное подведение его итогов на выездном президиуме с участием руководства области и районов.

# Прием граждан

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