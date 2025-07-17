Около 15% укусов клещей происходят в населённых пунктах

Клещи в Беларуси сохраняют активность. Причем встретить паразита можно не только в лесу: около 15 % случаев происходит прямо в населенных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых эффективных способов защититься от инфицирования – вакцинация. В первую очередь сделать прививку врачи рекомендуют тем, кто в группе профессионального риска – это работники лесхозов и жилищно-коммунального хозяйства. А также охотники и грибники. Вакцинацию от клещевого энцефалита проводят в учреждениях здравоохранения как бесплатно, так и на платной основе.

Олеся Лещанин, медицинская сестра Узденской центральной районной больницы:

Первая прививка проводится в день обращения, потом вторая, если это не сезон, допустим, зима, то через три месяца. Если же это сезон с апреля по сентябрь, то, соответственно, через месяц. После выполнения прививки мы наблюдаем человека полчаса у нас в кабинете. Рекомендуем место инъекции сутки не мочить, никаких физических воздействий не принимать в это место. Ну и по возможности, по необходимости, если оно побаливает, принять обезболивающее.

После укуса клеща нужно без промедления обратиться к медикам, чтобы провести соответствующие исследования и назначить лечение. В Беларуси обитают 12 видов клещей. Они могут быть переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний. Однако чаще всего регистрируются болезнь Лайма и клещевой энцефалит.