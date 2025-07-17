Вузы Беларуси завершают приём документов от абитуриентов на бюджетные места

Главный этап вступительной кампании. В большинстве вузов страны 17 июля – последний день приема документов на бюджетную форму обучения. Процесс идет организованно и штатно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент держит этот вопрос в поле зрения. Главное требование Александра Лукашенко: при проведении вступительной кампании все должно быть честно, прозрачно и справедливо.
17 июля комиссии будут работать до шести вечера. Статистика подачи документов обновляется как на сайтах вузов, так и в личных кабинетах. Окончательное информирование поступающих состоится завтра не позже полудня. В сельскохозяйственные университеты и вузы силового блока можно подать документы по 19 июля. По 25-е число пройдут внутренние вступительные испытания, зачисление на обучение за счет бюджетных средств завершится 27 июля. Прием документов на платную форму обучения до 1 августа. Обеспечить прозрачность процесса – задача государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, за процессом внимательно наблюдают специалисты Комитета госконтроля. Основной приоритет – равные условия для каждого абитуриента.
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