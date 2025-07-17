Вузы Беларуси завершают приём документов от абитуриентов на бюджетные места

Главный этап вступительной кампании. В большинстве вузов страны 17 июля – последний день приема документов на бюджетную форму обучения. Процесс идет организованно и штатно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент держит этот вопрос в поле зрения. Главное требование Александра Лукашенко: при проведении вступительной кампании все должно быть честно, прозрачно и справедливо.