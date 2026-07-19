Единение культур и лучшие постановки! «Славянский базар в Витебске» прощается с «Кукольным кварталом»
Единение культур и лучшие постановки. На «Славянском базаре» завершается «Кукольный квартал». На протяжении нескольких дней в Белорусском театре «Лялька» царила особая атмосфера – здесь переплелись традиции театров кукол из Беларуси и России, а зрители всех возрастов с восторгом принимали и знакомые, и новые постановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из главных событий заключительного дня стала постановка, которую привез в фестивальный Витебск Белгородский театр кукол, – спектакль «Сказки Поднебесной». Зрители увидели три удивительные истории, каждая из которых – это отдельный мир, полный чудес, испытаний и, конечно же, добра и любви. Они учат мудрости, трудолюбию, щедрости и любви – вечным ценностям, которые понятны каждому.
Михаил Климчук, главный режиссер Белгородского государственного театра кукол (Россия):
Было перечитано много китайских сказок, выбраны те, которые по душе, которые отозвались внутри, попытались как-то все объединить.
Это уже не первое выступление театра в рамках «Славянского базара». Актеры отмечают, что каждый приезд в Витебск – это полные залы, поддержка зрителей и незабываемая атмосфера.
Павел Роднин, актер Белгородского государственного театра кукол (Россия):
Большая честь всегда. Вот мы уже несколько раз приезжали. Всегда с огромным удовольствием. И ребята встречают очень хорошо наши друзья. И они к нам приезжают. Мы к ним постоянно – обмен опытом, скажем так. Здорово и вообще супер.
Уже сегодня вечером в Летнем амфитеатре прозвучит финальный аккорд 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Но до этого жителей и гостей города на Двине ждет второй день конкурса молодых исполнителей. Также в фестивальной афише – театральные и кинопремьеры. Сольные концерты звезд эстрады. Кроме того, спортивные состязания и финал республиканской акции МВД «За безопасность – вместе!».
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