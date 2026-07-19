Единение культур и лучшие постановки! «Славянский базар в Витебске» прощается с «Кукольным кварталом»

Единение культур и лучшие постановки. На «Славянском базаре» завершается «Кукольный квартал». На протяжении нескольких дней в Белорусском театре «Лялька» царила особая атмосфера – здесь переплелись традиции театров кукол из Беларуси и России, а зрители всех возрастов с восторгом принимали и знакомые, и новые постановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из главных событий заключительного дня стала постановка, которую привез в фестивальный Витебск Белгородский театр кукол, – спектакль «Сказки Поднебесной». Зрители увидели три удивительные истории, каждая из которых – это отдельный мир, полный чудес, испытаний и, конечно же, добра и любви. Они учат мудрости, трудолюбию, щедрости и любви – вечным ценностям, которые понятны каждому.