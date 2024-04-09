«Проводить диагностику». Как избежать эмоционального выгорания?

Истощение, апатия и плохое самочувствие – все это можно отнести к признакам эмоционального выгорания. Почему так происходит, что когда-то любимая работа больше не приносит удовольствия, успехи не радуют и все это превращается в обыденную рутину? О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Профилактика намного ценнее, чем лечение. Важно проводить диагностику в отношении самих себя, насколько ценно, важно то, что я делаю. Какой я получаю результат, какие эмоции испытываю от того, чем занимаюсь. Какой в этом смысл, зачем я это делаю. Если у вас есть ответы на эти вопросы, продолжайте двигаться в этом направлении, и у вас никогда не будет эмоционального выгорания.

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