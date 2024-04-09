Позволяйте себе бездельничать. Что делать, если наступило эмоциональное выгорание? Советы психолога

Истощение, апатия и плохое самочувствие – все это можно отнести к признакам эмоционального выгорания. Почему так происходит, что когда-то любимая работа больше не приносит удовольствия, успехи не радуют и все это превращается в обыденную рутину? О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не все люди знают, чего хотят на самом деле. Многие не могут разобраться в себе.