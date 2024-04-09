Позволяйте себе бездельничать. Что делать, если наступило эмоциональное выгорание? Советы психолога
Истощение, апатия и плохое самочувствие – все это можно отнести к признакам эмоционального выгорания. Почему так происходит, что когда-то любимая работа больше не приносит удовольствия, успехи не радуют и все это превращается в обыденную рутину? О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не все люди знают, чего хотят на самом деле. Многие не могут разобраться в себе.
Юлия Донесевич, трансформационный коуч:
Людям нужно идти к специалистам, я рекомендую. Люди просто не понимают, что есть другие люди помогающие, которые могут помочь, подсветить. Даже не то, чтобы сказать, что делать, а помочь разобраться в себе, чтобы узнать, кто я, что я чувствую.
Денис Северов, магистр психологии:
Если вы все-таки обнаружили у себя тот самый синдром эмоционального выгорания, что же нужно делать? Первое – это укреплять ваши личные границы в силу того, что всегда есть огромное количество людей, которые могут навалить на вас ответственность, заставлять что-то делать. Вы готовы им всем все отдать, но постоянно забываете о самих себе. Второе – это вам хотя бы иногда нужно себя хвалить. Третье – позволяйте хотя бы иногда себе бездельничать.
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