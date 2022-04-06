Прямой эфир

Мороженое без сахара и лактоферрин. А чем ещё удивляет «Брестмясомолпром»?

06 апреля 2022 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чтобы работать со сложными сырными и мясными рецептурами, необходимо качественное сырье. В роли поставщиков выступают как отдельные сельхозпроизводители, так и целые районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерн «Брестмясомолпром» идет по инновационному пути.

Мороженое без сахара и лактоферрин. А чем ещё удивляет «Брестмясомолпром»?-1

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Стремиться выжать из этого уникального продукта все то, что дает нам природа. Это молоко А2, лактоферрин и другие группы молочных белков, молочных продуктов, которые мы в состоянии выделять и реализовывать. Сейчас мы делаем мороженое, которое не содержит сахара. Сейчас сделали питание для онкобольных.

«У нас амбициозные планы». Как Брестская область сохраняет объем экспорта во время санкций? Читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Михаил Серков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Владимира Жириновского
06 апреля 2022 18:37

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Владимира Жириновского

«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине?
06 апреля 2022 18:34

«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине?

«Рост совершенно незначительный, буквально 1-2 копейки». Цены и наличие товаров в центре внимания сенаторов
06 апреля 2022 18:33

«Рост совершенно незначительный, буквально 1-2 копейки». Цены и наличие товаров в центре внимания сенаторов