Мороженое без сахара и лактоферрин. А чем ещё удивляет «Брестмясомолпром»?

Новости Беларуси. Чтобы работать со сложными сырными и мясными рецептурами, необходимо качественное сырье. В роли поставщиков выступают как отдельные сельхозпроизводители, так и целые районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерн «Брестмясомолпром» идет по инновационному пути.

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Стремиться выжать из этого уникального продукта все то, что дает нам природа. Это молоко А2, лактоферрин и другие группы молочных белков, молочных продуктов, которые мы в состоянии выделять и реализовывать. Сейчас мы делаем мороженое, которое не содержит сахара. Сейчас сделали питание для онкобольных.