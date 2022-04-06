«У нас амбициозные планы». Как Брестская область сохраняет объём экспорта во время санкций?
Новости Беларуси. Введение санкций в отношении Беларуси делает еще более актуальным вопрос диверсификации экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорил глава государства еще летом 2021 года. Органы госуправления сказанное услышали, не опустили руки и не упустили возможную прибыль.
Так, в Брестской области объем экспорта удается сохранить благодаря изменению рынков сбыта. В связи с этим в планах – увеличение объемов производства мяса и молока за счет строительства новых молочно-товарных комплексов и совершенствования генетики. Это стратегическая цель для региона, где сосредоточены крупнейшие перерабатывающие силы страны.
Итоги за год и не менее грандиозные планы – в материале Кристины Протосовицкой.
Брестская скатерть-самобранка удивит даже самого искушенного дегустатора. Мясные деликатесы, сырные пирамиды с утонченными вкусами – каждый продукт с брестской пропиской. На аппетитных изысках можно неплохо заработать – глубокая переработка позволяет использовать максимум сырья. Сыровяление и копчение в промышленных масштабах, но с характеристиками традиционных мясных лавок.
Елена Бабич, специалист по маркетингу мясного производства:
Пашина говяжья – считаю, что мы единственные пока производим. Продукцию белорусов очень любят. Это правда без приукрас, мы по-прежнему являемся маячком качества и изобилия.
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Брестчина сегодня в национальных лидерах. Есть хозяйства, где от буренки получают около 12 тонн молока (вдвое больше, чем в среднем по стране). Только в 2022 году регион увеличил объемы производства молока на 250 тонн в сутки – для примера, это сырьевая потребность молочного завода в Лунинце.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
У нас амбициозные планы по наращиванию объемов производства продукции сельского хозяйства. Мы очень много строим, вводим много молочно-товарных ферм. Мы реконструируем фермы – в этом году достаточно серьезный задел, порядка 38 объектов со сдачей.
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Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На Брестскую область приходится порядка 26 % экспорта продовольствия из Беларуси. Неудивительно, ведь местные переработчики достигли такого уровня производства, который соответствует мировым стандартам.
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Своеобразные Дожинки для тех, кто круглый год заботится о щедрых столах белорусов. Лучший район, хозяйство, руководители, зоотехники, операторы машинного доения – это люди, чей честный и добросовестный труд приумножает благосостояние страны.