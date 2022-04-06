«У нас амбициозные планы». Как Брестская область сохраняет объём экспорта во время санкций?

Новости Беларуси. Введение санкций в отношении Беларуси делает еще более актуальным вопрос диверсификации экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорил глава государства еще летом 2021 года. Органы госуправления сказанное услышали, не опустили руки и не упустили возможную прибыль.

Итоги за год и не менее грандиозные планы – в материале Кристины Протосовицкой.

Так, в Брестской области объем экспорта удается сохранить благодаря изменению рынков сбыта. В связи с этим в планах – увеличение объемов производства мяса и молока за счет строительства новых молочно-товарных комплексов и совершенствования генетики. Это стратегическая цель для региона, где сосредоточены крупнейшие перерабатывающие силы страны.

Брестская скатерть-самобранка удивит даже самого искушенного дегустатора. Мясные деликатесы, сырные пирамиды с утонченными вкусами – каждый продукт с брестской пропиской. На аппетитных изысках можно неплохо заработать – глубокая переработка позволяет использовать максимум сырья. Сыровяление и копчение в промышленных масштабах, но с характеристиками традиционных мясных лавок.

Елена Бабич, специалист по маркетингу мясного производства:

Пашина говяжья – считаю, что мы единственные пока производим. Продукцию белорусов очень любят. Это правда без приукрас, мы по-прежнему являемся маячком качества и изобилия.

Мороженое без сахара и лактоферрин. А чем еще удивляет «Брестмясомолпром»? Читайте здесь.

Брестчина сегодня в национальных лидерах. Есть хозяйства, где от буренки получают около 12 тонн молока (вдвое больше, чем в среднем по стране). Только в 2022 году регион увеличил объемы производства молока на 250 тонн в сутки – для примера, это сырьевая потребность молочного завода в Лунинце.