В Беларуси стартует централизованное тестирование

Новости Беларуси. Централизованное тестирование начнется сегодня, 14 июня, с белорусского языка и завершится 4 июля всемирной историей. Для тех, кто не сможет принять участие по уважительным, подтвержденным документально причинам, определены резервные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как информируют в Министерстве образования, самые популярные предметы в этом году – физика, английский и русский языки. В целом для прохождения испытаний зарегистрировано более 55 тысяч абитуриентов. Спокойно прийти и показать свой уровень рекомендовали в Республиканском институте контроля знаний. Там же заверили: структура тестов, задания, переводная таблица первичных баллов в тестовые – все будет таким же, как на централизованном экзамене. Ничего более сложного абитуриентов не ждет. «Справедливо и понятно» – на это всего чуть более недели назад ориентировал систему образования Президент.