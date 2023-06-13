«Привлечь к себе внимание». Кто может стать жертвой буллинга со стороны руководителя?

Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кто буллит в основном?

Ирина Бивзюк, психолог:

Женщины. Алеся Лакина:

То есть жертва – чаще женщина. Женщина женщину? Ирина Бивзюк:

Да, конечно. Алеся Лакина:

Не может быть, допустим, начальник мужчина, который проявил внимание к женщине, она, например отказала? Ирина Бивзюк:

Может быть вполне. Если, конечно, есть у него какие-то даже психопатические в типе личности, он может тоже это вполне провоцировать в коллективе. Даже если ему женщина нравится, он может таким образом привлечь к себе внимание либо – чтобы достичь ее внимания к себе.