«Привлечь к себе внимание». Кто может стать жертвой буллинга со стороны руководителя?
Нападки и сарказм. Есть распространенный миф, что издевательствам чаще всего подвергаются дети и подростки, а нас, взрослых, это как будто не касается. Хотелось бы в это верить, но, к сожалению, это далеко не так. О том, как распознать и искоренить буллинг на работе, насколько тяжело обратиться за помощью и можно ли травлей довести до самоубийства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кто буллит в основном?
Ирина Бивзюк, психолог:
Женщины.
Алеся Лакина:
То есть жертва – чаще женщина. Женщина женщину?
Ирина Бивзюк:
Да, конечно.
Алеся Лакина:
Не может быть, допустим, начальник мужчина, который проявил внимание к женщине, она, например отказала?
Ирина Бивзюк:
Может быть вполне. Если, конечно, есть у него какие-то даже психопатические в типе личности, он может тоже это вполне провоцировать в коллективе. Даже если ему женщина нравится, он может таким образом привлечь к себе внимание либо – чтобы достичь ее внимания к себе.
Денис Северов, магистр психологии:
Также отмечу, что буллинг может быть явным, открытым – это когда человек напрямую говорит о том, что ему не нравится или как-то вносит какой-то негатив в отношении одного из участников. Может быть скрытый – это когда человек распускает сплетни, плетет какие-то заговоры.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как понять – это буллинг или все-таки, выражаясь современным языком, подкат?
Ирина Бивзюк:
В любом случае буллинг – это тогда, когда это происходит постоянно. Если это разовый какой-то конфликт или какие-то претензии – это просто какая-то конфликтная ситуация. Но если это происходит постоянно, периодически, если к этому может присоединиться еще группа других людей, тогда это уже буллинг. Я даже сказала бы, моббинг, если это офис. То есть такое слово: именно офисная травля – это моббинг.