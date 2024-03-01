Белорусская делегация прибыла на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

Ярко и очень насыщенно пройдут предстоящие семь дней у самых активных молодых белорусов. Наша делегация прибыла на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что город соберет 20 тысяч человек – это лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и многих других сфер со всей планеты. Мексика, Аргентина, Уругвай, Иран, Израиль, страны Евросоюза – всего порядка полутора сотен государств приняли приглашение. Белорусы приехали на фестиваль с большим портфелем предложений. В составе нашей делегации 300 человек – это студенты вузов и работающая молодежь из всех регионов страны. Официальное открытие форума запланировано на завтра, 2 марта. Пока же гости заселяют всемирный город молодежи, осваиваются и знакомятся друг с другом.

Владислава Столерова, участница Всемирного молодежного фестиваля: В первую очередь как раз открытие и ожидаю. Очень хочется посмотреть нашествие молодежи мира и познакомиться со многими людьми, желательно из самых разных стран. И побольше мероприятий посетить. Пока еще не на многие регистрировалась, мы долго ехали в поезде, с этим были сложности, но я надеюсь, что мы посетим столько, сколько успеем.

Бархам Джалил, участник Всемирного молодежного фестиваля (Ирак):

В Сочи я впервые. Впечатления – за пределами того, что я ожидал. Это прекрасно! Здесь идеально все: отель, еда, транспорт. И я уже успел пообщаться с людьми из разных стран.

Впереди форум молодых дипломатов, семинары по искусственному интеллекту, робототехнике и научным открытиям, совместный забег российских и иностранных студентов. Программа форума обширная и рассчитана на целую неделю.