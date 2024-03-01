Лучших учителей Минской области чествовали на итоговой коллегии Министерства образования

Новости Беларуси. Сразу два нагрудных знака «Отличник образования», а также около сотни дипломов и благодарностей. Лучших учителей Минской области чествовали на итоговой коллегии. Гостеприимной площадкой стала новая вторая школа в Сенице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди главных результатов прошлого года, например, почти 250 студентов стобалльников и 28 международных лауреатов. Более 100 медалей и дипломов получили по итогам конкурсов профессионального мастерства. «Коллективными наградами» также отмечены лучшие учреждения региона.

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома: По итогам республиканского конкурса на лучшие учреждения образования четыре учреждения Минской области признаны лучшими в Республике Беларусь. Это Слуцкий государственный колледж, гимназия № 1 города Слуцка, детский сад № 1 города Дзержинска и солигорский центр дополнительного образования детей и молодежи.

Лариса Наумова, заведующая детским садом № 1 Дзержинска: Три года подряд мы были победителями областных соревнований в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования Минской области». И в этом году по итогам 2023-го нас отметили как лучшее учреждение на коллегии министерства Республики Беларусь. Весь секрет нашего успеха – это наш высокопрофессиональный педагогический коллектив. Нас немного, но каждый – мастер своего дела с большой буквы, каждый находится на своем месте. Высокая профессиональная компетентность. Ну и отношение к своему делу с душой.

Людмила Стонько, начальник управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома:

Хочется отметить качественную подготовку выпускников нашего района в 2023 году. 33 выпускника получили аттестаты особого образца с награждением золотой и серебряной медалью. Приятно, что 9 выпускников получили 100-балльные результаты на централизованном экзамене и на централизованном тестировании. Это качество подготовки выпускника.

Все достижения системы образования наглядно: в интерактивной форме работали тематические площадки и экспозиции. Свою деятельность презентовали детские сады и школы, колледжи и учреждения дополнительного образования. Кстати, в Минской области сейчас функционируют более тысячи образовательных учреждений. А это почти 30 тысяч профессиональных педагогических кадров.