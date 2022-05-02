В Беларуси стартовала регистрация на ЦТ. Сколько стоит сдать один предмет?

Новости Беларуси. 2 мая началась регистрация абитуриентов на Централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройти ее можно как онлайн, так и посетив один из пунктов ЦТ до 1 июня.

Оформляясь дистанционно, больше возможностей для маневра. До момента получения пропуска на экзамен, через личный кабинет можно корректировать информацию: выбрать другой предмет, поменять пункт регистрации. Сдавать каждый может не более 4 предметов. Стоимость за один – 3 рубля 20 копеек. Деньги взамен на пропуск можно внести до 1 июня. Получать его нужно лично.

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