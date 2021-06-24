Нельзя повторять перед сном. Рассказываем, как получить на ЦТ 100 баллов

Централизованное тестирование уже в самом разгаре. Кто-то к нему готовится заблаговременно, а кто-то запрыгивает в последний вагон и судорожно листает учебники в ночь перед экзаменом. Мы побеседовали с обладательницей «сотки» по русскому языку и узнали ее секрет успеха. Что же это: упорный труд или везение?

Анна Гукиш, сдала ЦТ на 100 баллов по русскому языку:

Я сдавала ЦТ четыре года назад, готовилась к нему два года. У меня был репетитор, но в большинстве меня готовила моя школьная учительница по русскому языку. Как я готовилась: решала тесты, учила учебники. Больше ничего мне не понадобилось. Что касается лайфхаков, советую себе ставить таблички на телефон, расклеивать словарные слова, формулы по всей квартире. Сидишь на кухне, чай пьешь, смотришь формулы. Еще есть много приложений в телефоне, которые тебе могут помочь.

Ксения Ткаченко, репетитор:

Как получить высокий балл на ЦТ? Первое, нужно понимать, что высокий балл зависит от вашей работы на 95%, 5% – это немножечко удачи. Второе, ученики, которые получают высокий балл – это те ребята, которые самодисциплинированны. Многие думают, что можно один раз в неделю ходить к репетитору, уделять час времени предмету и за год подготовиться, это, конечно же, ошибка. На везении выехать точно не получится. Не наевшись, как говорится, не налижешься, поэтому педагоги советуют начинать готовиться к ЦТ минимум за год. Ксения Ткаченко:

Уделять предмету от трех часов в неделю. Для каждого ученика разное время, но минимум 3-4 часа нужно уделять.

Правило № 3: будущему абитуриенту необходимо составить план подготовки. Грамотно распределите, когда и в какой срок вы должны изучить определенную тему. Тайм-менеджмент здесь как никогда кстати. Ксения Ткаченко:

Когда я анализирую своих ребят, смотрю, как они готовились, анализирую их успехи на первом, втором, третьем РТ, я всегда вижу, что 95 и выше получают те ребята, кто много тратит времени и анализирует свои ошибки. Пятое, это, конечно, система запоминания. Нужно правильно уметь запоминать. Это тоже не все умеют. Анализирую своих ребят, смотрю, что у многих обклеены квартиры стикерами, кто-то сочиняет стишки. У меня предмет гуманитарный, приходится придумывать стишочки, чтобы легче было запомнить, нужно включать фантазию и пытаться большие объемы информации запоминать.

Важно не делать заветную «сотку» главной целью. Так вы скорее изведете себя и будете больше переживать во время экзамена. Правильнее будет просто поставить цель получить высокий балл. Ксения Ткаченко:

Я считаю, что 95 и 100 баллов – это уже хороший результат. Я считаю, что повторение больших блоков – это важно, но повторять нужно грамотно. На ночь повторять ни в коем случае нельзя. Повторение должно быть умеренным, оно не должно быть в один день, скомкано, ночью. Если ребята садятся повторять, то на большой предмет для грамотного повторения понадобится 5-7 дней.