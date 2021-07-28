«Эти предметы я изучал самостоятельно». Что рассказали белорусы, которые набрали 100 баллов на ЦТ?

Новости Беларуси. Прием в честь тех, кто смог выложиться на 100. В Брестской области 28 июля поздравили выпускников, которые во время централизованного тестирования набрали максимальный балл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких в регионе оказалось 54, а четверо ребят смогли результат продублировать в двух предметах. Сертификаты со 100-балльным результатом только на фото, ведь оригиналы уже давно в лучших университетах страны. Для выпускников самые напряженные дни позади, уже совсем скоро они получат заветные письма о зачислении.

Но прежде приятный момент – торжественный прием с руководством области, где молодые люди не только принимали заслуженную похвалу, но и задавали волнующие их вопросы.

Станислав Ротахин, выпускник ивацевичской школы № 3:

Я получил 100 по белорусскому языку и обществоведению. Эти предметы я изучал самостоятельно. Для меня это было сложно. Я самостоятельно составлял план подготовки, самостоятельно решал тесты. Да, в школе были факультативы, но все равно большая часть подготовки была самостоятельной.

Мария Беляшова, выпускница барановичской гимназии № 2:

Я набрала максимальный балл, то есть 100, по централизованному тестированию по английскому языку. Это определенно мой самый любимый предмет. Моя мама учитель английского, и она с детства прививала мне любовь. Дальше эту любовь поддержали самые лучшие в моей жизни учителя английского языка.

Из 54 выпускников-отличников почти две трети решили связать свое будущее с медициной. Также в числе приоритетов молодых людей экономика и IT-сфера.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Специальность врача сегодня в Брестской области почетна очень. Сегодня материально-техническая база на Брестчине является достойной для того, чтобы они в дальнейшем вернулись в свои регионы и продолжили здесь лечебную практику. Есть ребята, которые выбрали IT. У нас в Бресте один из лучших технопарков и различных организаций, которые занимаются в этом направлении.