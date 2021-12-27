Министерство образования рассказало, каких изменений ждать абитуриентам на ЦТ в 2022 году

Теперь выполнять задания по математике и физике абитуриенты смогут на полчаса дольше: вместо 180 минут будет 210. Новшество введут уже на втором этапе репетиционного тестирования, который стартует с начала января. Регистрироваться на него можно уже с 27 декабря. Также в Республиканском институте контроля знаний не исключают, что и количество заданий тоже могут пересмотреть. Но окончательно об этом станет известно лишь ближе к дате вступительных испытаний.