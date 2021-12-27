Министерство образования рассказало, каких изменений ждать абитуриентам на ЦТ в 2022 году

Новости Беларуси. Министерство образования рассказало о новшествах, которые коснутся централизованного тестирования в 2022 году. Согласно спецификации ЦТ, утвержденной ведомством, два учебных предмета претерпят большие изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь выполнять задания по математике и физике абитуриенты смогут на полчаса дольше: вместо 180 минут будет 210. Новшество введут уже на втором этапе репетиционного тестирования, который стартует с начала января. Регистрироваться на него можно уже с 27 декабря. Также в Республиканском институте контроля знаний не исключают, что и количество заданий тоже могут пересмотреть. Но окончательно об этом станет известно лишь ближе к дате вступительных испытаний.