Накануне Радуницы в Беларуси запустили дополнительные поезда и автобусы
Новости Беларуси. Накануне Радуницы у большинства белорусов понедельник, 2 мая, – нерабочий день. Это уже традиция – продлевать первые выходные после православной Пасхи, чтобы все смогли посетить кладбища и помянуть родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято заранее приводить в порядок могилы. Для этого тысячи горожан направились на свою малую родину.
На повышенный пассажиропоток отреагировала железная дорога, запустив дополнительные поезда. Изменения есть и в работе другого общественного транспорта.
Так, в Минске в эти дни на определенных направлениях чаще ходят автобусы. Появились и дополнительные экспрессные маршруты. Они отправляются каждые 15 минут и будут курсировать до 17 часов. 3 мая список еще пополнится, а постоянно действующие на ныне востребованных направлениях автобусы будут ходить до 8 часов вечера.