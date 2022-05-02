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Накануне Радуницы в Беларуси запустили дополнительные поезда и автобусы

02 мая 2022 07:29
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Новости Беларуси. Накануне Радуницы у большинства белорусов понедельник, 2 мая, – нерабочий день. Это уже традиция – продлевать первые выходные после православной Пасхи, чтобы все смогли посетить кладбища и помянуть родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято заранее приводить в порядок могилы. Для этого тысячи горожан направились на свою малую родину.

Накануне Радуницы в Беларуси запустили дополнительные поезда и автобусы-1

На повышенный пассажиропоток отреагировала железная дорога, запустив дополнительные поезда. Изменения есть и в работе другого общественного транспорта.

Накануне Радуницы в Беларуси запустили дополнительные поезда и автобусы-4

Так, в Минске в эти дни на определенных направлениях чаще ходят автобусы. Появились и дополнительные экспрессные маршруты. Они отправляются каждые 15 минут и будут курсировать до 17 часов. 3 мая список еще пополнится, а постоянно действующие на ныне востребованных направлениях автобусы будут ходить до 8 часов вечера.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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