Накануне Радуницы в Беларуси запустили дополнительные поезда и автобусы

Новости Беларуси. Накануне Радуницы у большинства белорусов понедельник, 2 мая, – нерабочий день. Это уже традиция – продлевать первые выходные после православной Пасхи, чтобы все смогли посетить кладбища и помянуть родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято заранее приводить в порядок могилы. Для этого тысячи горожан направились на свою малую родину.

На повышенный пассажиропоток отреагировала железная дорога, запустив дополнительные поезда. Изменения есть и в работе другого общественного транспорта.