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Под Санкт-Петербургом пройдёт саммит Евразийского экономического союза

26 декабря 2024 06:46
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Санкт-Петербург 26 декабря станет площадкой для саммита Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. В повестке дня – около двух десятков вопросов.

Под Санкт-Петербургом пройдёт саммит Евразийского экономического союза-2

Лидеры ЕАЭС обсудят стратегические направления деятельности союза, в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов и перспективы сотрудничества с третьими странами. Председательство в 2025 году перейдет к Минску. Ожидается, что будут озвучены наши цели и приоритеты. А накануне в Санкт-Петербурге, точнее, в его окрестностях – на территории всесезонного курорта «Игора» – прошла традиционная неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

# ЕАЭС # Международное сотрудничество

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