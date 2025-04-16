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В Беларуси стартовала акция «Лес! Дабро! Парадак!» – кто может принять участие и что для этого нужно?

16 апреля 2025 08:14
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Зеленый маршрут будущего. В Беларуси проходит акция «Лес! Дабро! Парадак!» И о том, как объединяются белорусы, чтобы сделать свою страну еще прекраснее, рассказала наша гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства.

В Беларуси стартовала акция «Лес! Дабро! Парадак!» – кто может принять участие и что для этого нужно?-2

Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства:
Хотелось бы отметить, что эта акция стала уже продолжением второй нашей акции «Дай лесу новае жыццё», которая успешно завершилась в эту субботу. И мы решили, что в Год благоустройства будет логичным, если организуем целый экомарафон. Следом за посадкой леса проведем акцию по благоустройству наших лесов, по наведению в них порядка, по обустройству мест массового отдыха, каких-то памятных захоронений и прочее.

И уже в эту субботу завершили одну акцию, ровно же в эту субботу объявили старт второй акции «Лес! Дабро! Парадак!», к которой также могут присоединиться все желающие.

Подробности в видео.

# Акции # природа Беларуси # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Стасевич

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