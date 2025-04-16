ГПК: въезда в Евросоюз ожидают около 2,5 тыс. фур

Сопредельные контрольные службы не реагируют на огромные очереди грузовиков на границе Республики Беларусь со странами Европейского союза. Транспортные средства проходят оформление в крайне медленном режиме. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей страны.

Сообщается, что на въезд в Литву в очереди стоят свыше 900 грузовиков. За двадцать четыре часа в Мядининкае (Каменный Лог) из Беларуси пропустили пятнадцать процентов большегрузов от нормы, а в Шальчининкае (Бенякони) — тридцать шесть процентов.

На польском направлении перед Кукурыками (Козловичи) в очереди застряли 1095 грузовиков. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию пятьдесят восемь процентов грузовых автомобилей от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 385 фур. В Латвию пропущено тридцать восемь процентов авто от суточной нормы.

Очередь легкового транспорта фиксируется перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) и польским Тересполем (Брест) — 50 и 10 автомобилей соответственно.