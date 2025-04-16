Прямой эфир

БГМУ и Институт проблем информатики НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

16 апреля 2025 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В рамках международного форума «Здравоохранение Беларуси», который проходит в Минске, БГМУ и Институт проблем информатики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГМУ и Институт проблем информатики НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве-2

Это яркий пример того, как наука и медицина объединяют усилия ради повышения качества врачебной помощи. Ученые университета смогут развивать новые проекты, которые будут эффективны в своевременной диагностике различных заболеваний.

БГМУ и Институт проблем информатики НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве-4

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Конечно же, это объединение наших возможностей, наших клинических специалистов – а у нас более тысячи клинических специалистов работают на наших кафедрах университета – позволит совместно с академическим сообществом создавать такие новые медицинские, цифровые продукты, которые пойдут на пользу в нашей медицине.

Международный медицинский форум продолжает работу. Он призван способствовать дальнейшему развитию белорусского здравоохранения и привлечь новых партнеров из-за рубежа.

# Медицина # Сергей Рубникович

Другие новости рубрики

Все новости
Правительственная делегация Беларуси проведёт переговоры с президентом Зимбабве
16 апреля 2025 07:32

Правительственная делегация Беларуси проведёт переговоры с президентом Зимбабве

Генеральные репетиции парада в Минске пройдут 2 и 6 мая
16 апреля 2025 07:12

Генеральные репетиции парада в Минске пройдут 2 и 6 мая

Инициативы жителей по благоустройству города обсудили в Бресте
16 апреля 2025 06:55

Инициативы жителей по благоустройству города обсудили в Бресте