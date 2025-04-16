БГМУ и Институт проблем информатики НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках международного форума «Здравоохранение Беларуси», который проходит в Минске, БГМУ и Институт проблем информатики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это яркий пример того, как наука и медицина объединяют усилия ради повышения качества врачебной помощи. Ученые университета смогут развивать новые проекты, которые будут эффективны в своевременной диагностике различных заболеваний.