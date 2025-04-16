Правительственная делегация Беларуси проведёт переговоры с президентом Зимбабве

Потенциал сотрудничества Беларуси и Зимбабве огромен, а наличие между странами открытых и прямых контактов позволит раскрыть его полностью. В Хараре продолжает работу наша правительственная делегация, чтобы предметно обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит начался с посещения официального сервисного центра эксклюзивного представителя белорусской сельхозтехники в регионе. Пока другие только мечтают о выходе на африканский рынок, наши надежные машины уже заняли свое место под жарким солнцем Зимбабве. Кроме роста продаж, важно обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание, проведение ремонта и поставку запасных частей.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Конечно же, обучение персонала. Работают на этой технике граждане Зимбабве. Они должны получить соответствующее образование по эффективной эксплуатации этой техники, но и в дальнейшем возможность проведения соответствующих ремонтов. И вот в этом центре как раз мы видели яркий пример, когда примерно 80 % всех сотрудников – это граждане Зимбабве, которые имеют уже профессиональное образование и в отношении обучения, проведения эксплуатации техники, проведения в дальнейшем ее ремонта и гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Программой визита правительственной делегации предусмотрены переговоры с президентом Зимбабве и представителями деловых кругов. Состоятся заседания совместной Постоянной комиссии по сотрудничеству, а также рабочей группы по сельскому хозяйству.

Накануне же в Зимбабве из Эфиопии прибыл министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Известно, что по итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.