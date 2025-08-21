70% плана выполнено – как идёт жатва в Логойском районе

Уборочная пора – время максимального напряжения для аграриев. В Минской области освоено свыше 80 % площадей с зерновыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По традиции южные районы в числе лидеров жатвы. Параллельно организована переброска комбайнов для оказания помощи соседним хозяйствам. Как набирают темп уборочной аграрии Логойского района и какой уже вес каравая? Расскажет Анна Куртасова.

В сельскохозяйственном комплексе «Логойский» под зерновые отвели свыше 2300 гектаров. Уже намолочено более 10 тысяч тонн с учетом рапса. Это почти 70 % от плана. Темпы не сбавляют. Аграрии трудятся и в будни, и в выходные, чтобы все убрать в срок.

Средняя урожайность по хозяйству 52 центнера с гектара. Показатель один из лучших в районе.

Анна Куртасова, корреспондент:

Чем выше урожайность, тем быстрее наполняется бункер зерном. Объем одной погрузочной машины – 13 тонн. Сейчас техника полностью загружена и готова везти зерно на доработку.

Геннадий Рыбчик, директор сельскохозяйственного комплекса «Логойский»:

Рапс – для нас стратегическая культура, так как в 2024 году мы ввели в эксплуатацию свой цех по переработке маслосемян рапса. Производительность цеха в год порядка 6000 тонн маслосемян. На сегодняшний день у нас порядка 2700-3000 тонн будет собственно для цеха. Планируем еще порядка 2500-3000 тонн закупить у сторонних организаций, чтобы цех работал с постоянной нагрузкой. Все манипуляции с рапсом надо сейчас провести: очистку, досушку, и планируем с 1 числа приступить уже к переработке рапса на рапсовой линии.