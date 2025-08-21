70% плана выполнено – как идёт жатва в Логойском районе
Уборочная пора – время максимального напряжения для аграриев. В Минской области освоено свыше 80 % площадей с зерновыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По традиции южные районы в числе лидеров жатвы. Параллельно организована переброска комбайнов для оказания помощи соседним хозяйствам. Как набирают темп уборочной аграрии Логойского района и какой уже вес каравая?
Расскажет Анна Куртасова.
В сельскохозяйственном комплексе «Логойский» под зерновые отвели свыше 2300 гектаров. Уже намолочено более 10 тысяч тонн с учетом рапса. Это почти 70 % от плана. Темпы не сбавляют. Аграрии трудятся и в будни, и в выходные, чтобы все убрать в срок.
Средняя урожайность по хозяйству 52 центнера с гектара. Показатель один из лучших в районе.
Анна Куртасова, корреспондент:
Чем выше урожайность, тем быстрее наполняется бункер зерном. Объем одной погрузочной машины – 13 тонн. Сейчас техника полностью загружена и готова везти зерно на доработку.
Геннадий Рыбчик, директор сельскохозяйственного комплекса «Логойский»:
Рапс – для нас стратегическая культура, так как в 2024 году мы ввели в эксплуатацию свой цех по переработке маслосемян рапса. Производительность цеха в год порядка 6000 тонн маслосемян. На сегодняшний день у нас порядка 2700-3000 тонн будет собственно для цеха. Планируем еще порядка 2500-3000 тонн закупить у сторонних организаций, чтобы цех работал с постоянной нагрузкой. Все манипуляции с рапсом надо сейчас провести: очистку, досушку, и планируем с 1 числа приступить уже к переработке рапса на рапсовой линии.
Каждое хозяйство вносит свой вклад в общий каравай. Лидер этой жатвы – Клецкий район. Здесь уже определился первый в стране семитысячник. Тем временем южные районы оказывают помощь в уборке урожая северным. Так семь комбайнов из Клецкого района сейчас задействованы на полях Логойщины. Это позволит быстрее справиться с темпами уборки и завершить жатву в нужные сроки. Всего в закромах хозяйств Логойского района свыше 40 тысяч тонн зерновых и почти 10 тысяч тонн рапса.
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