Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства

«Уровень военных угроз вынуждает уделять особое внимание обороноспособности Беларуси», – об этом наш Президент и Главнокомандующий заявил на совещании по развитию ракетостроения. Тему 21 августа детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Направление для отечественного ВПК относительно молодое. Как обстоят дела в сфере, Александру Лукашенко доложили руководители военных и профильных ведомств. В этом году заканчивается пятилетняя программа развития ракетостроения Беларуси, и предстоит понять, куда двигаться дальше. На поиск ответа и было нацелено совещание, которое носило закрытый характер. Оно и понятно, на кону вопрос безопасности не только нашей страны, а всего Союзного государства. По этой же причине Александр Лукашенко подчеркнул, что будет советоваться и с Президентом России о том, каким образом в важном направлении будем двигаться вместе. Впрочем, сделать прорывной шаг в ракетостроении в свое время нам сильно помог Китай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я посоветуюсь с Президентом России, каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза. Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего союза. Подробности. Среди самых известных достижений белорусского ВПК за последнее время – гранатометный комплекс «Сапфир», ракета к зенитному комплексу «Бук» и, конечно, легендарный «Полонез». Помимо самой техники, одной из важнейших задач была и остается подготовка кадров в этой особенной сфере.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы много работали над фактически созданием школы ракетостроения. Мы продолжали работу по обучению специалистов, в том числе в Российской Федерации, по узкоспециализированным специальностям. Сегодня ряд специалистов уже прибыли к нам и в установленном порядке работают на наших предприятиях. И, конечно же, эта работа будет продолжена. Также следует отметить, что мы сегодня также докладывали о перспективах данного направления, какие тематики, какие потенциальные проекты могут быть включены в следующий этап данной госпрограммы. Соответственно, главой государства поставлена задача еще дополнительно проработать совместно с нашими Вооруженными Силами, с нашими российскими партнерами и внести окончательное предложение. Создать фактически новую отрасль в Беларуси сподвигла неспокойная обстановка вокруг наших рубежей. Страны Запада продолжают курс на тотальную милитаризацию, тратя колоссальные суммы на вооружения, риторика европолитиков становится все более агрессивной. Со временем пришлось прибегнуть и к другому серьезному шагу – сдерживающему. Речь о размещении на территории страны тактического ядерного оружия и новейшего комплекса «Орешник». К слову, его технологии могут быть использованы и в других наших совместных проектах.