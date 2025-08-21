Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства
«Уровень военных угроз вынуждает уделять особое внимание обороноспособности Беларуси», – об этом наш Президент и Главнокомандующий заявил на совещании по развитию ракетостроения. Тему 21 августа детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Направление для отечественного ВПК относительно молодое. Как обстоят дела в сфере, Александру Лукашенко доложили руководители военных и профильных ведомств.
В этом году заканчивается пятилетняя программа развития ракетостроения Беларуси, и предстоит понять, куда двигаться дальше. На поиск ответа и было нацелено совещание, которое носило закрытый характер. Оно и понятно, на кону вопрос безопасности не только нашей страны, а всего Союзного государства.
По этой же причине Александр Лукашенко подчеркнул, что будет советоваться и с Президентом России о том, каким образом в важном направлении будем двигаться вместе. Впрочем, сделать прорывной шаг в ракетостроении в свое время нам сильно помог Китай.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я посоветуюсь с Президентом России, каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза. Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего союза. Подробности.
Среди самых известных достижений белорусского ВПК за последнее время – гранатометный комплекс «Сапфир», ракета к зенитному комплексу «Бук» и, конечно, легендарный «Полонез». Помимо самой техники, одной из важнейших задач была и остается подготовка кадров в этой особенной сфере.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Мы много работали над фактически созданием школы ракетостроения. Мы продолжали работу по обучению специалистов, в том числе в Российской Федерации, по узкоспециализированным специальностям. Сегодня ряд специалистов уже прибыли к нам и в установленном порядке работают на наших предприятиях. И, конечно же, эта работа будет продолжена. Также следует отметить, что мы сегодня также докладывали о перспективах данного направления, какие тематики, какие потенциальные проекты могут быть включены в следующий этап данной госпрограммы. Соответственно, главой государства поставлена задача еще дополнительно проработать совместно с нашими Вооруженными Силами, с нашими российскими партнерами и внести окончательное предложение.
Создать фактически новую отрасль в Беларуси сподвигла неспокойная обстановка вокруг наших рубежей. Страны Запада продолжают курс на тотальную милитаризацию, тратя колоссальные суммы на вооружения, риторика европолитиков становится все более агрессивной.
Со временем пришлось прибегнуть и к другому серьезному шагу – сдерживающему. Речь о размещении на территории страны тактического ядерного оружия и новейшего комплекса «Орешник». К слову, его технологии могут быть использованы и в других наших совместных проектах.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы создали свой первый оперативно-тактический комплекс, ракетный комплекс, совместно с Китайской Народной Республикой «Полонез». Успешно модернизировали его уже на наших предприятиях. Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 километров, сегодня это 300 километров. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся – оснащение этих ракет и ядерными боеголовками в том числе, и как интегрировать технологии «Орешника», может быть, какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету. Это все не какие-то угрозы кому-то. Мы смотрим, как наши соседи, как западные страны создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Поэтому, конечно же, надо успевать и идти в этом направлении.