Прямой эфир

Александр Лукашенко посещает фермерский экорынок под Минском

14 мая 2021 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 14 мая знакомится с работой экорынка «Валерьяново» под Минском. Его открыли осенью 2020 года. Президент отметил, что создавали его как хорошего конкурента Комаровке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает фермерский экорынок под Минском-1

Торговый комплекс развернулся на месте ранее пустующих площадей. Освоить их в свое время поручил глава государства. Объект не был приспособлен для создания рынка. В сжатые сроки специалисты работали практически с чистого листа.

Сегодня это многофункциональный четырехэтажный комплекс на 140 торговых мест на площади 20 тысяч квадратных метров. Покупателям представлена продукция как фермерских хозяйств, так и крупных аграрных предприятий.

Александр Лукашенко посещает фермерский экорынок под Минском-4

Александр Лукашенко ознакомится с ассортиментом товаров. Запланирована и дегустация.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Симулятор пьяного вождения и принципы работы реактора. В Бресте открылся центр безопасности МЧС
13 мая 2021 19:55

Симулятор пьяного вождения и принципы работы реактора. В Бресте открылся центр безопасности МЧС

«Это самое основное, что нужно на предприятии». Как повысить престиж рабочих профессий?
13 мая 2021 18:57

«Это самое основное, что нужно на предприятии». Как повысить престиж рабочих профессий?

«Северный берег» возведут в Минске до 2040 года. Что там будет?
13 мая 2021 17:43

«Северный берег» возведут в Минске до 2040 года. Что там будет?