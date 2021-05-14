Александр Лукашенко посещает фермерский экорынок под Минском

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 14 мая знакомится с работой экорынка «Валерьяново» под Минском. Его открыли осенью 2020 года. Президент отметил, что создавали его как хорошего конкурента Комаровке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговый комплекс развернулся на месте ранее пустующих площадей. Освоить их в свое время поручил глава государства. Объект не был приспособлен для создания рынка. В сжатые сроки специалисты работали практически с чистого листа.

Сегодня это многофункциональный четырехэтажный комплекс на 140 торговых мест на площади 20 тысяч квадратных метров. Покупателям представлена продукция как фермерских хозяйств, так и крупных аграрных предприятий.