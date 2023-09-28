Белорусские миротворцы проводят подготовку к учениям в Кыргызстане
Новости Беларуси. Белорусские миротворцы готовятся к учениям в Кыргызстане. На полигоне Лосвидо отрабатываются вопросы защиты охраняемого объекта, отражение нападения и досмотр населенного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные маневры – своего рода контрольное занятие, которое подводит итог сбора белорусских миротворцев. Далее им предстоит участвовать в учении ОДКБ «Нерушимое братство».
Сергей Тарасевич, старший офицер отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Учение разбито на три этапа. Первый этап – это приведение миротворческой роты в высшую степень боеготовности, перегруппировка миротворческой роты в район конфликта. Второй этап – это непосредственно выполнение подразделением задач по поддержанию мира в данном регионе. И третий этап после выполнения задач – передача зоны ответственности сменяющему подразделению.
Напомним, ранее под эгидой ОДКБ уже состоялось несколько этапов учений на белорусской территории. Их ход, проведение и результаты получили высокие оценки от военного руководства организации и воинских контингентов стран.