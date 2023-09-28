Белорусские миротворцы проводят подготовку к учениям в Кыргызстане

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы готовятся к учениям в Кыргызстане. На полигоне Лосвидо отрабатываются вопросы защиты охраняемого объекта, отражение нападения и досмотр населенного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные маневры – своего рода контрольное занятие, которое подводит итог сбора белорусских миротворцев. Далее им предстоит участвовать в учении ОДКБ «Нерушимое братство».