В Беларуси стартовал конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь». Какие сроки и условия?

Мы все хотим одного – жить счастливо у себя дома и чтобы дети наши росли здесь самыми счастливыми. А потому с малых лет вкладываем в них все самое лучшее, растим патриотами и прививаем ко всему своему, родному, белорусскому. Именно поэтому Белорусское общественное объединение ветеранов выступило инициатором конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь».

Александра Каштанова, ведущая: Я знаю, что конкурс уже проходит в четвертый раз. Расскажите поподробнее о его миссии и чему он посвящен в этом году.

Юрий Луцык, первый заместитель председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов: В этом году наше объединение ветеранов решило выступить с инициативой – провести в четвертый раз конкурс, посвященный 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В этом конкурсе будут участвовать дети от 7 до 15 лет. Конкурс мы планируем проводить в 3 этапа. Тесно сотрудничаем со студией военных художников, которые работают с нами в течение 4-х лет. Комиссия будет отбирать лучшие работы и определит победителей, призеров, дипломантов нашего конкурса.

Александра Каштанова: Будет 3 этапа. Первый уже стартовал 1 января. Расскажите, какие сроки, кто может принять участие. До какого числа нужно успеть предоставить свою работу.

Юрий Луцык:

В данном конкурсе могут участвовать дети от 7 до 15 лет. Условия конкурса выложены на сайте Министерства труда и соцзащиты. И также доведены до всех районных ветеранских организаций. Мы сотрудничаем с Министерством образования, и по линии Министерства образования эти условия конкурса доведены до областных и районных управлений образования.

Александра Каштанова:

До какого числа?

Юрий Луцык:

До 25 февраля надо представить работы в районные советы ветеранов, потому что дальше идут сроки и необходимо представлять уже в областные советы. До 9 мая или 3 июля провести награждение наших лауреатов.