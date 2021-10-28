Игорь Марзалюк: «Куропаты должны быть местом примирения нации, а не местом разлада»

Новости Беларуси. О периоде сталинских репрессий рассуждает Игорь Марзалюк. Историк и парламентарий развеет мифы и расскажет правду о репрессиях в БССР. Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня об очень больной теме. Теме сталинских репрессий. Утверждается, что всего в БССР в годы сталинского террора погибли миллионы. И это были именно белорусы, интеллектуальный цвет нации. Если отбросить эмоции, то насколько это соответствует действительности?