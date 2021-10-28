Игорь Марзалюк: «Куропаты должны быть местом примирения нации, а не местом разлада»

Новости Беларуси. О периоде сталинских репрессий рассуждает Игорь Марзалюк. Историк и парламентарий развеет мифы и расскажет правду о репрессиях в БССР.
Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О периоде сталинских репрессий рассуждает Игорь Марзалюк. Историк и парламентарий развеет мифы и расскажет правду о репрессиях в БССР.
Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня об очень больной теме. Теме сталинских репрессий. Утверждается, что всего в БССР в годы сталинского террора погибли миллионы. И это были именно белорусы, интеллектуальный цвет нации. Если отбросить эмоции, то насколько это соответствует действительности?
Любой человек, незаконно репрессированный и осужденный, – это трагедия для нации. Количество в данной ситуации роли не играет. Однако в случае с Куропатами и репрессиями в БССР в целом порой звучат настолько дикие и лживые цифры, что действительно об этом стоит беспристрастно поговорить.
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