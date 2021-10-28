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Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы

28 октября 2021 15:07
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В программе Новости «24 часа» на СТВ консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Мурашов.  

Как коронавирус отразился на нынешней призывной кампании?

Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Нынешняя призывная кампания проходила в условиях коронавируса. Как это отразилось на ее ходе?  

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Хотелось бы отметить, что это уже не первая призывная кампания, с которой мы столкнулись именно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Естественно, это накладывает определенный отпечаток на проведение, выполнение мероприятий. В частности, молодые люди, прибывая в районы на призывные пункты, – у них у всех 100 % происходит измерение температуры тела, они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем, по прибытии на областные сборные пункты, если, допустим, по какой-то причине, в районах их не смогли обеспечить средствами защиты, то в обязательном порядке в областных центрах они обеспечены. По мере возможности происходит соблюдение дистанцирования, чтобы не было скучено нахождение, также им снова перепроверяется температура тела.  

Около 10 000 призывников отправятся для прохождения срочной военной службы

Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы-4

Екатерина Забенько:
Сколько всего призывников отправятся в войска?  

Андрей Мурашов:
В нынешнюю призывную кампанию отправятся около 10 000 призывников для прохождения срочной военной службы. 200 молодых людей пройдут на службу в резерве.  

«Каждый хочет видеть себя спецназовцем». Какие роды войск сейчас самые популярные?

Екатерина Забенько:
Какие роды войск можно назвать самыми популярными. Я знаю, что раньше стремились стать десантниками, в спецназ много шли.  

Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы-7

Андрей Мурашов:
Да, традиционно остаются самыми популярными, конечно, воинские части сил специального назначения, потому что у многих людей, в том числе белорусских парней, еще романтика есть и видеть каждый хочет себя спецназовцем. Также популярностью пользуются части сил специальных операций Вооруженных Сил, органы пограничной службы. Ну и в последние годы у нас тоже наблюдается интересная тенденция, когда многие молодые люди хотят продолжить семейную традицию. Они непосредственно просят отправить их служить в конкретную воинскую часть, где проходил срочную военную службу его брат, или хотят приобрести военную процессию отца, стать танкистом, артиллеристом, связистом. Если позволяет здоровье и он пройдет соответствующий профессионально-психологический отбор, никаких препятствий для того, чтобы попасть в тот или иной род войск или в конкретную воинскую часть, у молодого человека не будет.  

Правом на отсрочку у нас воспользовался уже каждый четвертый призывник

Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы-10

Екатерина Забенько:
Что касается отсрочки от службы. Много ли было таких заявлений? Были ли такие случаи и на каком основании дается такое разрешение?  

Андрей Мурашов:
Да, у нас каждую призывную кампанию и в призывные комиссии, и в военные комиссариаты, и к нам, в Министерство обороны, поступает очень много обращений граждан с вопросами, имеет ли в конкретной ситуации гражданин право на отсрочку. И сегодня таким правом у нас воспользовался уже каждый четвертый призывник, то есть 25 % из принимаемых решений призывной комиссии сегодня – это вопрос, связанный с отсрочкой. Хочу отметить, что это право гражданина, он его может реализовать либо отказаться от этого права и быть призванным в армию. Законодательство наше не запрещает. Но в основном, конечно, молодые люди пользуются таким правом на отсрочку. И в основном это у нас отсрочка для продолжения образования, 80 % составляет. Также предусмотрены отсрочки и по семейному положению, по состоянию здоровья, если есть временные расстройства или какое-то заболевание, внезапно возникшее, которое препятствует его отправке в войска. Также около 200 человек у нас сейчас получили право на отсрочку врачи-интерны для интернатуры. Тем, кто получает военно-техническую специальность, и обучение тоже будет выходить за рамки призывной кампании, тоже будет предоставлена отсрочка для получения военно-технической специальности.  

Могут ли поступить на службу по контракту люди, которые не прошли срочную службу?

Екатерина Забенько:
Что касается права, мы зацепили такой вопрос. Могут ли сегодня поступить на службу по контракту те люди, которые не прошли срочную службу?  

Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы-13

Андрей Мурашов:
Да, с 2014 года наше законодательство позволяет молодым людям без прохождения срочной военной службы поступить на военную службу по контракту. Ну, для примера могу сказать, что по итогам 2021 года у нас 40 % из всех граждан, принятых на должность солдат-сержант по контракту, – это как раз именно призывники. И в этом году уже приняли около 800 молодых людей, которые именно из числа призывников, они не проходили срочную военную службу, а приняты на военную службу по контракту. Само оформление на военную службу по контракту не освобождает от обязательного прохождения мероприятий по призыву. Но если человек до его отправки в войска заключит контракт и об этом известит военный комиссариат, то, конечно, он для прохождения срочной службы не направляется, а идет служить на военную службу по контракту.  

# Армия Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Андрей Мурашов # Фотофакт

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