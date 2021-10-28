Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруже нных Сил Беларуси: Хотелось бы отметить, что это уже не первая призывная кампания, с которой мы столкнулись именно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Естественно, это накладывает определенный отпечаток на проведение, выполнение мероприятий. В частности, молодые люди, прибывая в районы на призывные пункты, – у них у всех 100 % происходит измерение температуры тела, они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем, по прибытии на областные сборные пункты, если, допустим, по какой-то причине, в районах их не смогли обеспечить средствами защиты, то в обязательном порядке в областных центрах они обеспечены. По мере возможности происходит соблюдение дистанцирования, чтобы не было скучено нахождение, также им снова перепроверяется температура тела.

Андрей Мурашов: Да, традиционно остаются самыми популярными, конечно, воинские части сил специального назначения, потому что у многих людей, в том числе белорусских парней, еще романтика есть и видеть каждый хочет себя спецназовцем. Также популярностью пользуются части сил специальных операций Вооруженных Сил, органы пограничной службы. Ну и в последние годы у нас тоже наблюдается интересная тенденция, когда многие молодые люди хотят продолжить семейную традицию. Они непосредственно просят отправить их служить в конкретную воинскую часть, где проходил срочную военную службу его брат, или хотят приобрести военную процессию отца, стать танкистом, артиллеристом, связистом. Если позволяет здоровье и он пройдет соответствующий профессионально-психологический отбор, никаких препятствий для того, чтобы попасть в тот или иной род войск или в конкретную воинскую часть, у молодого человека не будет.

Екатерина Забенько:

Что касается отсрочки от службы. Много ли было таких заявлений? Были ли такие случаи и на каком основании дается такое разрешение?

Андрей Мурашов:

Да, у нас каждую призывную кампанию и в призывные комиссии, и в военные комиссариаты, и к нам, в Министерство обороны, поступает очень много обращений граждан с вопросами, имеет ли в конкретной ситуации гражданин право на отсрочку. И сегодня таким правом у нас воспользовался уже каждый четвертый призывник, то есть 25 % из принимаемых решений призывной комиссии сегодня – это вопрос, связанный с отсрочкой. Хочу отметить, что это право гражданина, он его может реализовать либо отказаться от этого права и быть призванным в армию. Законодательство наше не запрещает. Но в основном, конечно, молодые люди пользуются таким правом на отсрочку. И в основном это у нас отсрочка для продолжения образования, 80 % составляет. Также предусмотрены отсрочки и по семейному положению, по состоянию здоровья, если есть временные расстройства или какое-то заболевание, внезапно возникшее, которое препятствует его отправке в войска. Также около 200 человек у нас сейчас получили право на отсрочку врачи-интерны для интернатуры. Тем, кто получает военно-техническую специальность, и обучение тоже будет выходить за рамки призывной кампании, тоже будет предоставлена отсрочка для получения военно-технической специальности.

Могут ли поступить на службу по контракту люди, которые не прошли срочную службу?

Екатерина Забенько:

Что касается права, мы зацепили такой вопрос. Могут ли сегодня поступить на службу по контракту те люди, которые не прошли срочную службу?