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Александр Лукашенко: в Беларуси проделали колоссальную работу по преодолению последствий чернобыльской аварии

07 марта 2021 11:24
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Новости Беларуси. 7 марта ровно 30 лет со дня создания Департамента по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление в адрес работников и ветеранов ведомства направил Президент Александр Лукашенко, отметив, что за долгие годы в Беларуси проделана колоссальная работа по преодолению последствий крупнейшей техногенной катастрофы XX столетия.

Александр Лукашенко: в Беларуси проделали колоссальную работу по преодолению последствий чернобыльской аварии-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для этих целей сформирована законодательная база, образованы научно-исследовательские и лечебные учреждения, налажено международное сотрудничество. Десятки тысяч детей смогли получить квалифицированную медицинскую помощь в созданных реабилитационно-оздоровительных центрах.

Достигнутые результаты – бесспорная заслуга всего вашего коллектива – людей, искренне преданных своему делу. Чтобы полностью восстановить эти земли, предстоит еще многое сделать. Уверен, вы справитесь и с этой задачей.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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