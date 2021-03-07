Александр Лукашенко: в Беларуси проделали колоссальную работу по преодолению последствий чернобыльской аварии

Поздравление в адрес работников и ветеранов ведомства направил Президент Александр Лукашенко, отметив, что за долгие годы в Беларуси проделана колоссальная работа по преодолению последствий крупнейшей техногенной катастрофы XX столетия.

Новости Беларуси. 7 марта ровно 30 лет со дня создания Департамента по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для этих целей сформирована законодательная база, образованы научно-исследовательские и лечебные учреждения, налажено международное сотрудничество. Десятки тысяч детей смогли получить квалифицированную медицинскую помощь в созданных реабилитационно-оздоровительных центрах.

Достигнутые результаты – бесспорная заслуга всего вашего коллектива – людей, искренне преданных своему делу. Чтобы полностью восстановить эти земли, предстоит еще многое сделать. Уверен, вы справитесь и с этой задачей.