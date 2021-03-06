В словаре 106 тысяч иероглифов. Как в Беларуси изучают китайский язык и в чём его особенности?

Новости Беларуси. В Институте китаеведения подвели итоги IV Республиканской олимпиады по китайскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие приняли 125 студентов вузов и слушателей курсов. Ребята сдавали письменный и устный экзамены. В 2021 году задания на грамматику, лексику, иероглифику языка и перевод дополнили эссе и испытания на знания истории Китая. Китайский язык многие считают одним из самых простых в мире. Так кому иероглифы даются легко? Об этом наш следующий материал.

У Никиты Боровика любовь к литературе и языкам появилась еще в школе. Изучил многие: английский, французский и даже польский. Поступил в БГУ. Смелым решением и настоящим испытанием для молодого полиглота стал китайский.

Никита Боровик, студент 4 курса БГУ:

На 1 курсе, увы, во второй тур я не смог пройти. А на втором курсе я уже прошел на 2 тур. Проходил устную часть. Участвовал в олимпиаде активно. Но увы место не смог взять.

За четыре года он овладел мастерством разговорной и письменной речи. Терпение и страсть к новым знаниям привели его к долгожданной победе.

Ежегодно в языковом турнире принимают участие около ста студентов. Первый этап – письмо и знание пословиц, поговорок. По его результатам к финалу приближаются всего 20 участников. Здесь задания сложнее: общаться приходится уже в устной форме. В итоге – один победитель и пять лауреатов.

Александр Шиманович, студент 3 курса МГЛУ:

Сейчас нужно не только знание самого языка, но и также и некоторых китайский реалий – культура, история – чтобы ответить на вопросы и письменного этапа, и устного. Еще предстоит долгий путь. Чтобы победить, нужно будет еще провести огромную работу.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования:

В страну активно поступают инвестиции из Китайской Народной Республики. У нас активно развиваются торговые отношения. Поэтому, чтобы в том числе реализовывать на высоком уровне вот эту работу, необходимы грамотные специалисты, которые понимают язык КНР и могут общаться на этом языке, и решать любые вопросы – экономического характера, гуманитарного и иные.

В словаре китайских иероглифов около 106 тысяч китайских символов. Будущие лингвисты объясняют: процесс трудоемкий и очень энергозатратный, но главное – начать и не останавливаться.

Никита Боровик:

Основное правило написания иероглифов – это сверху вниз и слева направо. При этом в китайском языке присутствует определенный ограниченный набор черт, выучив которые вы сможете написать любой иероглиф в соответствии с порядком написания черт. Юлия Денисенко, корреспондент:

Недостаточно выучить написание иероглифов. Важно различать тона. В китайском языке их четыре. То есть интонационно можно менять смысл слов. Олимпиада не только хорошая проверка знаний, но и отличная практика.

Уже четыре года при поддержке Министерства образования и Посольства Китайской Народной Республики олимпиада проходит в стенах Института китаеведения имени Конфуция. Здесь лучшие кадры и лучшие методики. Институт гордится своей библиотекой: это более восьми тысяч уникальных книг. И все же главным богатством института, без преувеличения, здесь считают своих учеников.

Анатолий Тозик, директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Лучших участников мы стараемся поддержать, направляя их на стажировку в Китай. На полгода, некоторых на год. Кто оканчивает университет, могут уезжать при нашей поддержке в магистратуру, затем в аспирантуру.

Специалистов мало, а планы и перспективы у двух стран более чем серьезные. Минск и Пекин сегодня связывают не только активные торговые отношения, индустриальные проекты, но и искренняя дружба, взаимопомощь и поддержка.

Ван Лицзюнь, председатель комиссии, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

Я своими глазами увидела, как быстро развивается «Великий Камень». Там требуется очень много талантливой молодежи, которая не только знает свою специальность, но и китайский язык. Язык – это мост. Это очень важно.