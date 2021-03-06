Снег и порывистый ветер. Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет
8 марта, в понедельник, скажется влияние холодной тыловой части циклона, который смещается со Скандинавского полуострова на Верхнюю Волгу, рассказали в программе «Плюс-минус».
9 марта ночью сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, днем страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
В среду, 10 марта, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в западных районах республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Предстоящая неделя начнется с 8 марта, это праздничный день. Но март в Беларуси традиционно зимний месяц, поэтому 8 марта нас будет встречать северный, довольно холодный воздух, поступающий по периферии циклона, центр которого будет находиться над Верхней Волгой. Погода будет носить зимний характер. Местами по стране прогнозируется кратковременный снег, который будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 3-10 мороза, в дневное время по стране ожидается -1 – -6°C. И только в юго-западных районах температура будет слабоположительная. В Минске 8 марта прогнозируется кратковременный снег. В ночные и утренние часы -5 – -7°C, днем -1 – -3°C.
Во вторник и среду, 9 и 10 марта, территория Беларуси будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления, сформированного в холодной воздушной массе арктического происхождения. В ночные часы температура будет понижаться до -4 – -11 градусов, при прояснениях морозы могут усиливаться до -12 – -15°C. Днем по республике ожидается от -3 до -6°C градусов по северу-востоку до +2 – +4°C в юго-западных районах страны, и не исключен небольшой кратковременный снег.
Начиная с четверга, воздушные потоки изменятся, на территории Беларуси ожидается перемещение фронтальных разделов с Западной Европы, вслед за которыми начнут поступать более теплые воздушные массы. Поэтому погода будет носить неустойчивый характер, будет довольно облачно, сыро, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед и сильный порывистый ветер. Но температура воздуха повысится и приблизится к нулевой отметке.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.