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Народные приметы, которые расскажут о скором приближении весны. Вот несколько верных признаков

06 марта 2021 18:19
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К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».  8 марта в народном календаре Поликарпов день. Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна.

Народные приметы, которые расскажут о скором приближении весны. Вот несколько верных признаков-1

В этот день наблюдали за поведением сорок. Если птица лезет под стреху – быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

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9 марта – день Иоанна Предтечи. Птицы начинают строить гнезда. В старину подмечали: если они вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодным. Если вдруг в Иванов день запоет синица – это к теплу. Однако если поет она протяжно и жалобно, значит, голодна. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой. Снег в этот день предсказывал холодную Пасху.

Народные приметы, которые расскажут о скором приближении весны. Вот несколько верных признаков-4

11 марта – Порфирий Поздний. Мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя – обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод, все посевы погибнут.

Народные приметы, которые расскажут о скором приближении весны. Вот несколько верных признаков-7

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба.

12 марта – Прокоп Перезимний. В этот день, как правило, наступала настоящая весна. Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев.

Народные приметы, которые расскажут о скором приближении весны. Вот несколько верных признаков-10

Ждали и подснежников: как только они появлялись, это означало, что пора начинать пахоту.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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