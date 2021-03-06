Народные приметы, которые расскажут о скором приближении весны. Вот несколько верных признаков

К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус» . 8 марта в народном календаре Поликарпов день. Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна.

В этот день наблюдали за поведением сорок. Если птица лезет под стреху – быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Снег и порывистый ветер. Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет

9 марта – день Иоанна Предтечи. Птицы начинают строить гнезда. В старину подмечали: если они вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодным. Если вдруг в Иванов день запоет синица – это к теплу. Однако если поет она протяжно и жалобно, значит, голодна. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой. Снег в этот день предсказывал холодную Пасху.