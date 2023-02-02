В Беларуси снова меняется механизм регулирования цен. Что рассказал глава МАРТ?

Новости Беларуси. По итогам 2022 года инфляция в Беларуси замедлилась до 12,8 %. Поспособствовало этому ценовое регулирование. 2 февраля в силу вступил измененный документ, который устраняет спорные моменты, а также упрощает часть административных процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субъектам хозяйствования в вопросе повышения отпускной цены дали больше самостоятельности. Единственное требование – наценки должны быть обоснованными, соотноситься с затратами компаний на доставку и производство. В случае же отмены скидок итоговая стоимость не должна превышать ранее согласованную. Также постановление детализирует информацию в товарооборотных накладных, что поможет в формировании справедливой для покупателя конечной цены.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Совершенствуются подходы по применению 713-го постановления. Например, в случаях, если товар используется для собственного производства юридическим лицом, субъектом хозяйствования, для собственного применения, использования и так далее. Этот товар реализуется в фирменной торговле или в обычном магазине. Мы, кстати, в этой части поддержали отечественных производителей, которые производят непродовольственную группу товаров. И здесь ценовое регулирование на товары, которые будут реализовываться в фирменной торговле, – на них распространяться не будет.